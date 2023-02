Scambio sull’asse Milano-Madrid: Ancelotti dà il via libera

Percorso inverso: sull’asse Madrid-Milano due talenti spagnoli potrebbero scambiarsi la maglia. E’ un’opportunità, ecco cosa può succedere

Dopo il ko a Maiorca, il Real Madrid di Carlo Ancelotti è tornato a vincere in campionato, portandosi ad otto punti dal Barcellona capolista. Il cammino dei blaugrana appare davvero inarrestabile, con 18 successi e due pareggi, in ventuno partite disputate. I blancos nella serata di ieri hanno accorciato, tenendo acceso qualche barlume di speranza, grazie al 4 a 0 inflitto all’Elche, fanalino di coda della Liga.

A sbloccare il match è stato Marco Asensio, prima della doppietta di Karim Benzema e della rete di Modric, che hanno definitivamente chiuso i conti. L’esterno di Palma di Maiorca, che lo scorso 21 gennaio ha compiuto 27 anni, ha così ritrovato una maglia da titolare in campionato e un gol che mancava dallo scorso 2 febbraio. Ora le reti per lo spagnolo cinque, come gli assist, in poco meno di 1000 minuti giocati.

Niente rinnovo

Carlo Ancellotti, nell’ultimo periodo, è tornato ad utilizzarlo con maggiore frequenza nonostante un rinnovo di contratto ancora in alto mare. La firma per il prolungamento non è arrivata e fra pochi mesi Asensio sarà libero di accasarsi altrove. In realtà, lo spagnolo può già legarsi ad una nuova squadra e siamo certi che di telefonate a lui e al suo agente ne saranno arrivate tante.

Asensio, chiaramente, rappresenta un’opportunità ghiotta per tantissime squadre. L’estate scorsa ci ha pensato fortemente il Milan, con Paolo Maldini che ha sondato il terreno ma alla fine il Real Madrid ha deciso di tenerlo. Ieri sono arrivate anche le dichiarazioni di Ancelotti in merito al futuro di Asensio: “Lo vedo bene – riporta Sportmediaset -, non so se resterà o meno qui. Può essere che resti o no, non mi importa molto. Abbiamo obiettivi importanti in questa stagione. L’importante è che dia un contributo come la scorsa stagione. Il club prenderà la decisione migliore“.

Possibilità e concorrenza

Non ci dunque ancora certezze in merito al futuro di Asensio ma nel frattempo il Real Madrid si sta attrezzando per tenere alta la competitività della rosa a disposizione del tecnico italiano. Dalla Spagna, in queste ore, stanno insistendo sempre più sul fatto che Brahim Diaz farà ritorno alla base proprio per sopperire al possibile addio del 27enne oltre che di Hazard.

Chissà che non sia proprio il Milan, con la partenza del classe 1999, a decidere di riprovarci, scegliendo Asensio come nuovo numero dieci. Servono chiaramente tanti soldi, almeno un contratto da 7 milioni di euro netti a stagione ma con il Decreto Crescita sarebbe una spesa verosimilmente sostenibile ma bisogna, comunque, fare i conti con la solita concorrenza inglese, pronta a riempirlo d’oro.