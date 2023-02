Allegri sbotta in tv: “Mi fate inca**are”, i numeri lo smentiscono

Ecco cosa è successo ieri sera davanti la tv, a Sky Sport, al termine di Juventus-Nantes. Il tecnico dei bianconeri è apparso visibilmente nervoso

Non è andato giù il pareggio contro il Nantes a Massimiliano Allegri. Ai bianconeri non è bastato il gol di Vlahovic, su assist di Chiesa, per portare a casa la vittoria.

Nel finale la Vecchia Signora ha protestato per un rigore non concesso per un tocco di mano, che avrebbe potuto riportare avanti la Juventus. Un finale di gara, dunque, caldo ma è stato il post ad infiammarsi maggiormente, con Allegri apparso visibilmente nervoso davanti le telecamere.

Il tecnico livornese sembra non accettare più essere l’allenatore del ‘corto muso’: “Le mie squadre vogliono vincere 1-0? Mi fate diventare matto a dire queste cose. Altrimenti mi fate inca**are, mi stufo anch’io. Non è che voglio la squadra che vinca 1-0, non l’ho mai voluta. E’ un modo comune che ormai viene detto, ma non è vero. Andate a vedere tutti i numeri delle mie squadre: sono state sempre seconde in attacco e miglior difesa. Poi vi arrabbiate perché vi rispondo. Se volete vi dico sempre di sì perché così siete contenti. Non posso sentire dire che voglio che le mie squadre vincono 1-0. Voi chiacchierate di niente, io chiacchiero di numeri. E’ una roba vostra che vi siete fatta voi, che vi devo dire. Voi vedere cose astratte, io le vedo concrete. Le mie squadre hanno fatto sempre settanta-ottanta gol. Dal Milan alla Juventus, le mie squadre hanno sempre chiuso prime in difesa e seconde in attacco. Nel calcio conta vincere le partite. Vi ascolto anche, siete bravi, ma ogni tanto chiacchierate di niente“.

Immancabile una battuta sul rigore non concesso alla Juve – “E’ inutile parlare di fallo di mano, di rigore, di secondo cartellino giallo… – ha aggiunto analizzando la gara -. Abbiamo fatto 1-1, potevamo fare meglio tecnicamente nella velocità di palla”.

Allegri smentito dai numeri

C’è così chi ha colto l’occasione, come Antonio Corsa, di riportare le statistiche delle ultime stagioni di Massimiliano Allegri, quelle citate nel corso dell’intervista a Sky Sport.

MILAN

2010-11 – 2° attacco

2011-12 – 1° attacco

2012-13 – 5° attacco

2013-14 – esonerato JUVENTUS

2014/15 – 1° attacco

2015/16 – 3° attacco

2016/17 – 3° attacco

2017/18 – 2° attacco

2018/19 – 3° attacco

2021/22 – 11° attacco

2022/23 – 6° attacco — ACB (@antoniocorsa) February 16, 2023

Il tecnico di Livorno ha invitato a controllare i numeri da quando ha allenato il Milan in poi. ACB ha così riportato le statistiche relative solamente all’attacco e già qualcosa stona. Nelle prime due stagioni con i rossoneri tutto appare corretto: il Diavolo nel 2010-2011 ha il secondo miglior attacco, poi il primo. Ne campionato 2012-2013, invece solo il quinto.

Non considerando la stagione dell’esonero arrivano così gli anni alla Juventus: nel 2014/2015 la squadra di Allegri fa più gol di tutti. Non succede nelle due stagioni successivi, piazzandosi sul gradino più basso del podio. Nella 2017-2018 è secondo, ancora terzo in quella dopo.

Nessun dubbio

Così anche Giuseppe Pastore, non ha perso tempo per riportare i numeri recenti di Allegri. Bastava ricordare lo scorso campionato e quello attuale per smontare le dichiarazioni del tecnico bianconero.

La stagione 2021/2022, vinta dal Milan, è chiusa con la quarta miglior difesa e l’undicesimo miglior attacco. Nell’attuale, infine, la Juve ha la seconda difesa e il sesto attacco… i numeri parlano chiaramente.