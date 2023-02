Atletico Madrid, inserimento sull’obiettivo del Milan: possibile scambio

Uno dei giocatori spesso accostati al Milan interessa anche in Spagna e Turchia: Maldini e Massara faranno qualche mossa?

Il club rossonero nella mercato di gennaio è stato quasi immobile, limitandosi all’ingaggio di Devis Vasquez, ma i tifosi sperano che in estate vada diversamente. Nessuno si aspetta una campagna acquisti di spese folli, però alcuni investimenti saranno necessari.

La squadra di Stefano Pioli ha bisogno di rinforzi in più ruoli, è evidente. Per fare un salto di qualità servono giocatori di maggiore spessore internazionale, spesso costosi e non semplici da prendere. Non è caso che Paolo Maldini e Frederic Massara puntino soprattutto sui giovani.

A luglio 2022 sono stati spesi ben 35 milioni di euro, bonus compresi, per Charles De Ketelaere. Sperando che nel frattempo il belga esploda, sarà poi interessante vedere chi sarà il fiore all’occhiello della prossima campagna acquisti del Milan. I tifosi sognano un grande colpo.

Calciomercato Milan, affare con il Chelsea?

Il Chelsea ha speso tanto in questa stagione e in organico ha più giocatori destinati a lasciare Londra. Qualcuno farebbe molto comodo a Pioli, che aggiungerebbe volentieri più qualità nel reparto offensivo.

Due calciatori spesso accostati al Milan sono Hakim Ziyech e Christian Pulisic. Il 29enne (farà 30 anni a marzo) marocchino sarebbe perfetto per la fascia destra se il mister giocasse con il 3-4-3 o tornasse al 4-2-3-1 oppure scegliesse di applicare il 4-3-3. Ha esperienza e qualità per fare la differenza.

Il 24enne americano è a sua volta un calciatore di grande qualità ed è anche duttile tatticamente. Può giocare ala sinistra, ala destra e trequartista. Il Chelsea lo aveva pagato circa 60 milioni nel 2019 ed è risposto ad ascoltare offerte nella prossima finestra estiva del calciomercato. Ovviamente, dovrà accontentarsi di incassare una cifra abbastanza inferiore. Da considerare che il suo contratto scade a giugno 2024 e ciò influisce inevitabilmente sul prezzo.

Pulisic piace in Spagna e Turchia

Oltre al Milan, anche la Juventus è stata più volte indicata come pretendente nella corsa a Pulisic. Ma attenzione alle sirene estere. Il Daily Mail rivela che l’Atletico Madrid lo ha messo nel mirino per l’estate. I Colchoneros potrebbero farsi avanti con un’offerta concreta. L’ex Borussia Dortmund difficilmente direbbe no a un trasferimento nella squadra di Diego Simeone.

Va ricordato che l’Atletico Madrid ha prestato Joao Felix proprio al Chelsea, che non ha alcun diritto di riscatto ma che potrebbe comunque voler trattare l’acquisto del cartellino a fine stagione. Da non escludere che possa mettere Pulisic e/o un altro calciatore come contropartita tecnica dell’operazione.

Un’altra società interessata all’americano è il Galatasaray, che recentemente ha già piazzato il grande colpo Nicolò Zaniolo e che pensa a nuovi innesti di valore per l’estate. Il portale Todofichajes.com spiega che il club di Istanbul ci sta pensando. Vedremo se dalla Turchia verrà sferrato l’assalto all’ex stella del Borussia Dortmund. Attenzione all’ingaggio del calciatore statunitense, che in Premier League percepisce quasi 9 milioni di euro lordi a stagione.