Bucciantini su De Ketelaere: “Si è spaventato ma il Milan deve aspettarlo” (VIDEO)

“Lo Scudetto ha fatto alzare l’asticella al Milan, ma l’anno scorso hanno vinto anche perché ti sei fatto Kalulu in casa, Leao è cresciuto, giocatori diventati titolari perché hanno lavorato con calma. De Ketelaere è la differenza, l’hai pagato tantissimo. Lo devi per forza aspettare, gli altri sono cresciuti a Milanello e se non vanno bene non hai perso nulla. Lui lo devi aspettare, in questo momento è un calciatore spaventato. Pensava fosse più facile, ora non riesce neanche a dire a Pioli dove preferisce giocare. Era partito bene, in una squadra che stava facendo bene. Si è spaventato, ciò lo racconta. Magari basta una scintilla, ma ci vuole la miccia dentro”.