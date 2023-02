Calciomercato Milan, contatti con il PAOK: 10 milioni per un talento greco

Il Milan sta cercando il colpaccio dalla Grecia: un grande talento, che piace ad altri top club europei, è nel mirino di Paolo Maldini.

La strategia del Milan non cambia e non cambierà neanche in futuro. Il club rossonero infatti, piuttosto che spendere soldi e tesoretti per giocatori già noti e formati, puntano sempre sul progetto giovani.

Per questo motivo nelle ultime settimane l’area scout del Milan è tornata a lavorare in maniera concreta ed alacre, alla caccia di talenti internazionali che possono realmente diventare utili in prospettiva al club.

Uno dei talenti recentemente osservati e che ha lasciato ottime impressioni a Paolo Maldini e compagnia arriva dalla Grecia. L’ultima news riguardante il mercato Milan infatti parla di contatti pronti per un talento del campionato greco.

Milan, caccia a Konstantelias: affare da 10 milioni

Secondo quanto riportato dal portale Tuttomercatoweb.com, il Milan si sarebbe concretamente iscritto alla caccia al talento più fulgido del campionato ellenico attuale.

Stiamo parlando di Giannis Konstantelias. Trequartista, all’occorrenza esterno offensivo, che milita nel Paok Salonicco. Un classe 2003 che già da mesi è titolarissimo nella squadra bianconera e ha messo in mostra diverse qualità tecniche non da poco, messe in risalto dagli osservatori di mezza Europa.

Il Milan segue Konstantelias e lo ha inserito nella lista dei papabili colpi di prospettiva per la prossima estate. Il talento viene valutato dal Milan sui 10 milioni di euro, cifra che i rossoneri sembrano pronti ad investire. Secondo le ultime indiscrezioni Maldini avrebbe già dialogato con José Boto, direttore sportivo del Paok Salonicco, per provare a portare a casa il fantasista.

In precedenza si segnalano già un paio di proposte europee per Konstantelias. Nel dettaglio Salisburgo prima e Siviglia poi avrebbero inviato le prime offerte al Paok, che però le ha rispedite al mittente. I greci valutano infatti il 19enne talento non meno di 15-20 milioni di euro.

Chi è Giannis Konstantelias, il talento che ha stregato Maldini

Nato a Volos, in Grecia, il 5 marzo 2003, Giannis Konstantelias compirà a breve venti anni. Un talento nato e cresciuto calcisticamente nel Paok Salonicco, uno dei club più tradizionali e storici della prima divisione greca.

Nonostante l’età giovanissima, Konstantelias vanta già un’esperienza all’estero. Lo scorso anno è stato prestato per sei mesi alla squadra belga dell’Eupen.

Trequartista di buon fisico e dai piedi educati, il ragazzo greco sta già facendo parlare di sé. Chissà se il Milan potrà essere la sua prima scelta per il futuro.