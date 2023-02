Chi è Paolo Banchero, la stella NBA super tifoso del Milan

Scopriamo qualcosa in più su Paolo Banchero, il cestista statunitense con origini italiane che si è scoperto essere un grande tifoso milanista.

Poco fa sui profili social del Milan è spuntata una foto davvero particolare ed inaspettata. Ovvero Paolo Banchero con una maglia rossonera personalizzata.

Per gli appassionati del basket statunitense si tratta di una piacevole sorpresa. Visto che Paolo Banchero è considerato una delle maggiori stelle della NBA, ovvero la gloriosa lega made in USA di basket, seguita in tutto il mondo.

Banchero è evidentemente un appassionato di calcio italiano ed in particolare del Milan. Un po’ come un altro grande campione del passato, il compianto Kobe Bryant che durante la sua permanenza da giovanissimo in Italia si appassionò ai colori rossoneri.

Banchero, le origini italiane ed il debutto in NBA

Ma scopriamo qualcosa in più su Paolo Banchero, ovviamente per chi segue meno il basket NBA. Si tratta di un talento giovanissimo, nato a Seattle, nello stato di Washington, nel 2002. Dunque ha da poco compiuto 20 anni e fatto i primi passi nel basket che conta.

Nome e cognome di questo talento confermano le origini italiane. Banchero è infatti figli di Mario, un italo-americano trapiantato negli States con la sua famiglia, ma anche di una nota ex cestista afro-americana, Rhonda Smith.

Il sangue della pallacanestro scorre subito nelle vene del giovane Paolo, anche se da ragazzino tentò la fortuna anche nell’atletica leggera e nel football americano. Ma il basket è stata subito la sua vocazione, come già visto nella high school a Seattle, dove fu nominato Gatorade Player of the Year nello stato del Washington.

Ha frequentato l’Università Duke, una delle più storiche d’America, dove la scorsa stagione si è messo in mostra con i Blue Devils (la squadra del college) facendo subito drizzare le antenne degli osservatori NBA.

Dall’estate scorsa è la prima scelta nel Draft NBA 2022, sbarcando negli Orlando Magic, storica franchigia della Florida. In pochi mesi ha già battuto il record di un certo Shaquille O’Neill diventando il giocatore a segnare più punti dopo 15 partite con la casacca dei Magic.

Il regalo del Milan a Paolo Banchero

Come detto Paolo Banchero è un appassionato di calcio e ama particolarmente il Milan. Oggi il club rossonero ha voluto omaggiare la stella dell’NBA americana con una maglia personalizzata, seguita da questo comunicato.

“Paolo Banchero è una delle stelle emergenti dell’NBA, giocatore degli Orlando Magic, selezionato come prima scelta assoluta all’NBA Draft 2022, che si sta affermando come uno dei migliori rookie della lega. Da Salt Lake City, nello Utah, dove il giocatore è impegnato per l’NBA All-Star 2023 – uno degli eventi più attesi ed importanti della regular season NBA che riunisce i migliori cestisti della lega – la giovane stella italo-americana Paolo Banchero ha svelato la sua fede rossonera posando orgogliosamente per alcuni contenuti foto e video della NBA con la maglia del Milan. Il giovane talento dei Magic ha affermato: ‘Grazie per questo fantastico regalo. Non vedo l’ora di venire allo stadio e conoscere la squadra, forza Milan!’”.