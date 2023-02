De Ketelaere, l’ex Juventus lo difende: “Anche Zidane…”

De Ketelaere non sta ancora brillando con la maglia del Milan: una leggenda della Juventus invoca pazienza con il talento belga.

I mesi passano e ancora non abbiamo assistito all’esplosione di Charles De Ketelaere. Il grande colpo dello scorso calciomercato estivo del Milan non sta riuscendo a tirare fuori tutto il suo potenziale.

Stefano Pioli con il cambiamento di modulo non è andato a premiarlo, visto che è sempre partito dalla panchina nelle ultime partite. L’ultima presenza da titolare è quella nella sconfitta 2-5 a San Siro contro il Sassuolo, quando inspiegabilmente il mister lo tolse durante l’intervallo. Una vera mazzata per un ragazzo che in questo momento avrebbe bisogno di più fiducia.

Pioli sta facendo altre scelte, ma ribadisce sempre di credere nel giovane belga. Anche se adesso non sta rendendo secondo le aspettative, pensa che possa crescere e diventare un giocatore importante. Più volte anche Paolo Maldini ha detto che è necessario avere pazienza con l’ex Club Brugge e che non ci sono dubbi sul suo valore. Con il tempo verrà fuori tutto il suo talento.

Del Piero si espone su De Ketelaere

Il Milan ha investito 32 milioni di euro più 3 di bonus per assicurarsi De Ketelaere e spera che prima della fine della stagione dia segnali importanti. Ci sono ancora tante partite e il numero 90 rossonero ha il tempo di dimostrare di che pasta è fatto.

Alessandro Del Piero in un intervento a Sky Sport ha difeso Charles e spiegato che bisogna avere pazienza con lui: “Cambiare campionato è tosto per chiunque. Pensando al passato, l’esempio più eclatante è stato Zidane, che ha faticato tanto nei primi mesi alla Juventus. C’erano molti punti interrogativi, perché non riusciva a trasformare in partita ciò che noi vedevamo in allenamento“.

Del Piero è stato compagno di squadra di Zinedine Zidane e ricorda bene che Zizou ebbe qualche problema iniziale ed esplose solo dopo un po’ di tempo. Forse farà così anche De Ketelaere: “Forse nel suo caso – ha aggiunto la leggenda della Juve – è un discorso di maturazione, di ambientamento. Serve un po’ di tempo, non è detto che le cose vengano sempre automatiche, nonostante il ragazzo abbia delle qualità incredibili e le ha anche mostrate a sprazzi“.