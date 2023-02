Il Milan ci riprova: colpo dal Belgio, Maldini ricompone la coppia

Tentativo in vista per l’estate da parte del Milan. L’idea di Paolo Maldini è quella di riprovare a prendere questo talentuoso calciatore già accostato in passato.

Nonostante il mercato estivo 2022 non abbia regalato, almeno finora, grandi soddisfazioni al Milan, è difficile pensare che i piani e le strategie rossonere possano cambiare in futuro.

Paolo Maldini, in accordo con l’attuale proprietà RedBird Capital, dovrebbe continuare a puntare su talenti internazionali, presumibilmente giovani ed ancora acquistabili a costi non così elevati.

Ecco perché uno dei primi colpi che Maldini starebbe pensando di effettuare in estate riguarda un giovane attaccante, già cercato in passato dal Milan, che sembrerebbe stavolta pronto e ideale per arricchire il reparto offensivo di Stefano Pioli.

Ci riferiamo a Noa Lang. Esterno d’attacco, all’occorrenza anche prima punta e trequartista, che gioca nel Club Bruges. La stessa squadra dalla quale il Milan ha ingaggiato mesi fa Charles De Ketelaere per 35 milioni di euro.