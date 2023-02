Milan, forze fresche per Pioli: è il loro momento

Stefano Pioli e il Milan sono pronti a riabbracciare i giocatori che sono stati fermi nell’ultimo periodo: il punto su Ibra, Florenzi e Maignan

Il Milan di Stefano Pioli ha finalmente rialzato la testa e la crisi appare davvero lontana. Dopo un mese terrificante sia sul piano dei risultati che su quello del gioco, Tonali e compagni sono riusciti a conquistare la vittoria contro il Torino e il Tottenham.

Un successo davvero prestigioso quello contro gli Spurs che ha dato grande morale ma non bisogna abbassare la guardia e sfruttare le energie positive per continuare a far punti in campionato. Non si può sbagliare per tenere il passo delle squadre che desiderano giocare la prossima Champions League.

La testa dei rossoneri è chiaramente al Monza, avversario di domani. Oggi capiremo se Pioli potrà contare su Tomori e Bennacer, che sembravano poter rientrare già contro il Tottenham ma che alla fine non si sono nemmeno accomodati in panchina. Il loro ritorno in campo è chiaramente molto vicino.

Avere tutti a disposizione sarebbe importante per il tecnico di Parma, che ha bisogno di far ruotare i propri calciatori per tenere alto il livello.

Rientri

Per molti elementi è già partito il conto alla rovescia per i loro primi minuti dopo mesi out per infortunio. Stiamo chiaramente parlando di Zlatan Ibrahimović e Alessandro Florenzi che si sono allenati in gruppo negli ultimi giorni e dovrebbero essere convocati per il Monza, con lo svedese che potrebbe scendere in campo per qualche minuto.

Toccherà chiaramente a Stefano Pioli fare le proprie scelte ma sapere di potere contare su due leader come Ibra e il terzino italiano è certamente un’ottima notizia. Non tarderà ad arrivare il rientro anche di Mike Maignan.

Il punto su Maignan

Come abbiamo scritto la scorsa settimana, il giocatore francese, out ormai da settembre per i problemi al polpaccio, ha avuto il via libera per aumentare i carichi di lavoro dopo gli esami svolti. Sono stati questi giorni importanti per Maignan, che ha potuto lavorare intensamente con i preparatori dei portieri senza subire intoppi. Tutto sta, dunque, procedendo per il verso giusto e finalmente il conto alla rovescia è davvero partito.

L’ex Lille, chiaramente, non sarà a disposizione per il match di domani contro il Monza ma la sfida contro l’Atalanta, in programma a San Siro il prossimo 26 febbraio, può essere la partita da cerchiare in rosso. In alternativa sarà la Fiorentina, con l’obiettivo di mettere minuti nelle gambe in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League, contro il Tottenham