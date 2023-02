Pioli: “Dobbiamo essere impermeabili alle critiche. Perdiamo anche Calabria, ma Ibra cresce”

Tutte le dichiarazioni del tecnico rossonero alla vigilia della sfida del Brianteo contro il Monza. Segui con noi LIVE la conferenza stampa

Domani pomeriggio il Milan è ospite del Monza al Brianteo per la 23esima giornata del campionato di Serie A e proverà a dare continuità alle due vittorie ottenute contro Torino e Tottenham.

I rossoneri sembrano usciti dal tunnel in cui erano entrati nel mese di gennaio e hanno saputo reagire alla grande grazie al carattere che ha sempre contraddistinto questa squadra. La vittoria della scorsa settimana a San Siro contro il Toro ha permesso al Diavolo di rimanere agganciato al treno Champions. La squadra di Pioli infatti al momento condivide il terzo posto con Atalanta e Roma a quota 41 punti. C’è però da trovare il successo in trasferta, che manca da un mese e mezzo.

La vittoria in Champions col Tottenham dovrebbe aver dato alla squadra il giusto entusiasmo per affrontare al meglio la sfida di domani. Occhio però al Monza di Palladino, che è imbattuto da ben otto turni in campionato e che è arrivato anche ad affacciarsi nella parte sinistra della classifica.

Alle 14.30 mister Pioli analizzerà tutti i temi della partita contro i brianzoli. Seguite con NOI tutte le dichiarazioni dell’allenatore dei rossoneri LIVE.

Le parole di Stefano Pioli

La squadra ha sempre dato tutto?

Assolutamente sì. Credo sia la forza del nostro ambiente. Una squadra che anche nelle difficoltà ha sempre creduto in sé stessa e non è mai venuto meno il sostegno dei tifosi.

Come sta il Milan?

Il Milan viene da due buonissime partite e deve cercare di vincere anche quella di domani. E’ sempre l’ultima partita che stabilisce come sta la squadra. Conterà mettere in campo tutte le qualità che abbiamo e provare a vincere.

Su Leao centravanti?

Io sono sempre d’accordo con Berlusconi. Sempre.

Sulle critiche

Dobbiamo cercare di essere più impermeabili alle critiche, che sono sempre esagerate. Così come gli elogi. Ora è troppo importante fare bene in campionato perché ci dà la possibilità di rigiocare la Champions.

Sul Monza

Bisogna fare i complimenti a Palladino per il lavoro che ha svolto. E’ una squadra che propone un calcio offensivo e sarà dura. La gara di andata ha prodotto un risultato largo ma la sfida non era stata così semplice. Noi dobbiamo avere convinzione e fiducia e portarla a casa. Dobbiamo essere più bravi di loro in entrambe le fasi di gioco, cercando di essere compatti e aggressivi nei momenti giusti.

Su Tomori e Bennacer

Tomori è a disposizione. Isma ancora no e neanche Calabria che ha avuto un problema all’anca. Quindi recuperiamo Tomori ma non Bennacer, e perdiamo Calabria. Bennacer ha provato ma ancora non dà garanzie.

Su Vranckx

E pronto per dare una mano alla squadra

Su Thiaw

Io non scopro talenti. Li scopre il club e io li faccio giocare quando li ritengo pronti. E’ un difensore moderno, è forte fisicamente e veloce e anche molto bravo con la palla. Ha tutte le caratteristiche per diventare un difensore forte.

Su Ibrahimovic

Tutte le settimane che passano fanno aumentare la sua condizione, quindi anche domani sarà a disposizione.

Origi o Giroud?

Oli sta facendo molto bene. Sta giocando tanto e lavora alla grande. Origi è a disposizione, vedremo domani che scelte fare.

Sul modulo

Il fatto di poter giocare in due modi a me piace molto e anche ai giocatori. Ci dà la possibilità di poter mettere più in difficoltà gli avversari. Sicuramente domani continueremo su questa strada

Su Saelemakers e Messias da quinti

Alexis deve stare attendo a non farsi prendere alle spalle in fase difensiva, perché con Perisic è accaduto un paio di volte. Lui in Belgio giocava da quinto e quindi può farlo. Così come Messias . Entrambi ci possono dare qualcosa di importante nell’uno contro uno.

Sulla forza del gruppo

Questa è la nostra forza. E’ incredibile come si aiutano e come si stivano. Stiamo parlando di tutti ragazzi che hanno vissuto le stesse difficoltà. L’aiuto del compagno è molto importante qui a Milanello. De Ketelaere ha avuto occasioni importanti e ne avrà ancora.