Sky – Verso Monza-Milan, Tomori titolare: cambia l’attacco

Sky Sport ha riportato le ultimissime di formazione in vista della partita col Monza. Due possibili novità per Stefano Pioli!

Archiviata la convincente vittoria contro il Tottenham in Champions League, è già il momento di rituffarsi nel cammino della Serie A. Il Milan scenderà in campo domani sera per riprendere la corsa al quarto posto. Ci sarà il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani a far da rivale. “Un noi contro noi”, come ha definito il match l’amministratore delegato dei brianzoli e grande ex Milan.

Le motivazioni sono davvero tante per i rossoneri, che sanno di non potersi concedere più passi falsi in campionato. Si è sbagliato, abbastanza, probabilmente troppo, in tutto il mese di gennaio. Il pessimo periodo attraversato dalla squadra ha infatti portato alla perdita di diverse posizioni classifica. Da secondo assoluto, il Milan è sceso al sesto posto. Dopo la vittoria contro il Torino, arrivata dopo un mese, qualcosa è migliorato fortunatamente. Il Diavolo è quinto adesso, ma a pari punti di Atalanta e Roma, rispettivamente terza e quarta. I punti che separano dall’Inter seconda sono invece tre.

Quella contro il Monza può essere l’occasione per rimettersi subito in carreggiata. Serve rischiare il meno possibile in questa seconda parte di stagione, con la qualificazione alla Champions League obiettivo primario. In vista della sfida ai brianzoli, Stefano Pioli ha recuperato un giocatore. Altri due rimangono invece ai box.

Milan, le condizioni della rosa in vista del Monza

Stefano Pioli ha parlato chiaro nella conferenza stampa di oggi pomeriggio. Non recupera per la gara contro il Monza Ismael Bennacer. L’algerino non è ancora al 100%. Non ha smaltito in maniera completa l’infortunio al bicipite femorale, e non ha alcun senso rischiare. Al suo posto è quindi atteso nuovamente Rade Krunic, reduce da una buona prestazione. Oltre a lui, si è fermato di nuovo Davide Calabria. Nè il centrocampista né il terzino verranno dunque convocati per la trasferta a Monza.

E’ invece completamente recuperato Fikayo Tomori. Una buona notizia per la difesa del Milan, che ha bisogno di far rifiatare un elemento importante come Simon Kjaer. Fik ha svolto oggi tutto l’allenamento in gruppo, e già domani potrebbe partire titolare. Le ultimissime di formazione le riporta Sky Sport.

Verso Monza-Milan, Pioli cambia l’attacco

Come riferito da Manuele Baiocchini a Sky Sport, Fikayo Tomori effettuerà domattina un test pre-gara, come fatto martedì scorso nel giorno della partita contro il Tottenham. In quell’occasione le prove fisiche avevano dimostrato che il difensore non fosse ancora pronto a tornare sul campo. In base a come andrà domani, Pioli sceglierà se schierarlo da titolare o meno. Il suo rientro dovrebbe ad ogni modo prevedere il riposo di Kjaer come accennato. Tomori è quindi pronosticato a partire ancora in una difesa a tre, al fianco di Kalulu e Thiaw.

Rispetto alla gara col Tottenham dovrebbe cambiare poco nell’undici titolare. Anche se Stefano Pioli sta pensando ad un cambio sostanziale in attacco. Difatti, oggi è stato provato Divock Origi in allenamento come titolare. Al momento, riferisce Baiocchini, c’è un ballottaggio 50 e 50 con Olivier Giroud. Ma ricordiamo che il francese ha giocato tutta la gara a San Siro martedì sera contro la formazione di Conte. C’è forse bisogno di rifiatare un pò, e allo stesso tempo sarebbe importante dare spazio al nuovo acquisto ex Liverpool, chiamato a grandi dimostrazioni per essere confermato.