Franck Kessie, può succedere davvero: l’ipotesi spiazza i tifosi

Continuano ad accendersi le voci dell’arrivo di Kessie all’Inter. Fabrizio Biasin è sicuro: “Cercano un giocatore con quelle caratteristiche”

In casa Inter continua a tenere banco il futuro di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato potrebbe lasciare i nerazzurri nella prossima sessione di mercato, e in casa Inter si starebbe pensando come sostituto all’ex Milanista Franck Kessie, oggi in forza al Barcellona.

E’ la bomba di mercato scoppiata nella sessione invernale di mercato, quella di uno scambio last minute tra Brozovic e Kessie. Una trattativa subito apparsa complicata che alla fine si è tradotta in un nulla di fatto. Attenzione, però, a darla definitivamente per naufragata.

Brozovic – Kessie, pronto lo scambio?

Nelle ultime ore infatti crescono i rumors che vorrebbero Marcelo Brozovic probabile partente nel corso del prossimo mercato estivo. Troppo alto lo stipendio del centrocampista nerazzurro, soprattutto per un giocatore di oltre 30 anni. All’Inter, inoltre, non sarebbero state apprezzate alcuni atteggiamenti del giocatore nel corso della stagione e del mondiale. Brozovic potrebbe quindi effettivamente lasciare Milano.

I nerazzurri starebbero pensando proprio a Kessie per sopperire all’assenza del croato. L’ex milanista non si è mai davvero ambientato in Catalogna e spinto dall’amico Calhanoglu non disdegnerebbe un ritorno a Milano, questa volta sponda nerazzurra.

Biasin: “I nerazzurri cercano uno come Kessie”

Anche Fabrizio Biasin ha parlato dell’eventualità di una cessione di Brozovic: “Ci sono concrete possibilità” ha detto in merito alla sua partenza intervistato da TVPlay. I nerazzurri ci starebbero pensando, anche se Biasin ha smentito eventuali problemi di comportamento che avrebbero alterato l’Inter. La scelta sarebbe di tipo tecnico. L’Inter starebbe pensando a ridisegnare il centrocampo con un innesto più “muscolare” e di quantità. L’esplosione di Calhanoglu come regista potrebbe dunque “spingere” i nerazzurri a rinunciare a malincuore a Brozovic. “Mi dispiacerebbe” ha detto Biasin “Brozovic da una compattezza magari invisibile ma fondamentale”

A dare qualità al centrocampo nerazzurro ci sarebbe poi il giovanissimo Asllani “Sono convinto che diventerà un titolare” ha detto Biasin. Un altro elemento di qualità dunque da aggiungere alla mediana nerazzurra, che ha già in Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan piedi più che buoni.

Ecco perché i nerazzurri potrebbero cercare di sostituire Brozovic con un giocatore di caratteristiche totalmente diverse, come appunto Kessie. “E’ sempre piaciuto all’Inter” ha confermato Biasin. L’ex Milan è stato più volte vicino ai nerazzurri senza mai concretizzare il trasferimento. La scorsa estate si è accasato a parametro zero al Barcellona, dove però non è mai riuscito a decollare come a Milano. La sua prima annata in blaugrana è stata al di sotto delle aspettative, e per questo potrebbe cercare nuovi stimoli altrove. “La possibilità che si ragioni su uno scambio non è impossibile” ha chiarito Biasin “anche con un conguaglio. Non so se sarà Kessie il nome, ma so che l’Inter cerca un giocatore che abbia quelle caratteristiche” ha svelato