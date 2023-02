Highlights Monza-Milan, la sintesi della partita di Serie A (VIDEO)

Monza-Milan, la cronaca con gli Highlights del match di Serie A disputato sabato 18 febbraio e valido per la 23.a giornata di campionato

Tutto esaurito al Briateo per il primo Monza-Milan in Serie A. Tutto confermato nella formazione iniziale rossonera con Messias preferito a Saelemakers e Origi a Giroud in attacco.

L’inizio del match è favorevole ai padroni di casa che creano due occasioni da gol nel primo minuto di gioco. La prima con un tiro di Ciurria respinto da Tatarusanu poi provvidenziale con la parata sull’incornata di testa di Petagna, scaturito sul successivo calcio d’angolo.

Dopo l’inizio tentennante, il Milan pian piano prende possesso del campo e inizia a impensierire il Monza con continuità. Al 18′, la staffilata di Leao nei pressi del limite dell’area di rigore scheggia il palo. Lo stesso portoghese, al 24′, sull’assist di Messias impensierisce Di Gregorio con una conclusione angolata dal limite. Sulla respinta, il portiere monzese è provvidenziale sul tentativo di tap in di Diaz.

Momento favorevole al Milan. Al 28′, Hernandez imbecca Tomori che scarica troppo centralmente sul portiere. Il gol è nell’aria e arriva poco dopo al 34′. A sbloccare il punteggio ci pensa Messias. Potente e angolato il tiro del brasiliano dal limite sul quale De Gregorio proteso in tuffo respinge … in rete. Vantaggio meritato per i rossoneri che controllano agevolmente nel finale di tempoo che si conclude dopo due minuti di recupero.

Monza-Milan, il secondo tempo

A inizio ripresa, l’inerzia della partita resta appannaggio del Milan. Al 57′, i rossoneri sfiorano il raddoppio con la prepotente discesa di Hernandez che tenta lo scavetto su Di Gregorio in uscita, finito sull’esterno della rete, anziché servire Leao che avrebbe appoggiato in rete a porta sguarnita.

Dopo una lunga fase di predominio rossonero, nel finale di partita, il Monza approfitta del calo dei rivali e comincia a farsi vedere con maggiore intensità nell’area di rigore milanista. Brivido pazzesco per il Milan al 77′ quando la conclusione di Ciurria dal limite si infrange sul palo per poi colpire Tatarusanu e appoggiarsi nuovamente sul montante.

Il forcing del Monza prosegue e continua a impegnare la retroguardia rossonera che contiene, tuttavia, senza eccessivi affanni con Thiaw ancora una volta protagonista di un’ottima prestazione.

Nel finale, l’occasione migliore è proprio del Milan. Sulla sgroppata di Hernandez, la palla arriva a Tonali, tiro angolato, Di Gregorio respinge poi De Ketelaere, servito da Saelemaekers non concretizza. Non ne va bene una al belga. Fortunatamente per lui, il vantaggio resiste fino al triplice fischio finale di Rapuano che certifica lo 0-1 e tre punti fondamentali per i campioni d’Italia in una zona Champions congestionata.

Terza vittoria consecutiva per il Milan che esce ulteriormente dalla crisi e domenica prossima si giocherà uno scontro diretto di vitale importanza con l’Atalanta, attesa domani dal Lecce.