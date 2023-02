Ibrahimovic in campo contro il Monza, Pioli ci pensa

Zlatan Ibrahimovic potrebbe finalmente esordire in questa stagione. Contro il Monza, Pioli vuole dargli una chance. Tutti i dettagli

Mancano ormai poche ore al ritorno in campo del Milan. Appuntamento alle ore 18.00 contro il Monza. Una trasferta ostica, con la squadra di Palladino che ha macinato davvero tanti punti in questa seconda parte di stagione. Un noi contro noi, come definito da Adriano Galliani, e che non va sottovalutato minimamente. Il Monza è una squadra tosta che è riuscita a fermare la cavalcata di diverse big. Juventus e Inter le ultime vittime!

Occhio dunque, dato che che il Milan ha l’estrema necessità di tornare a fare punti in campionato. L’obiettivo Champions League, e quindi quarto posto, è l’unico indispensabile per la stagione in corso. Tutti i punti persi durante il mese di gennaio vanno riscattati, per evitare grossi rischi. Al momento, il Diavolo è quinto in classifica a quota 41 punti, gli stessi di Atalanta e Roma, terza e quarta. Bisogna scalare la vetta e provare a staccare nuovamente le rivali. L’Inter è lontana tre punti.

Per la partita di oggi Stefano Pioli ha la necessità di far rifiatare alcuni dei suoi giocatori. Sono previsti dunque dei cambi importanti nel nuovo 3-4-3 del mister rossonero.

Milan, come cambia la formazione

I principali cambi previsti per la gara contro il Monza riguardano ogni reparto del 3-4-3 di Stefano Pioli. In difesa è pronosticato il ritorno alla titolarità di Fikayo Tomori. Simon Kjaer ha bisogno più che mai di tirare un pò il fiato, e quindi di riposare. Ha giocato due gare consecutive dal 1′ minuto. Ecco pronto il difensore inglese dunque, che stamattina si è sottoposto ad un provino per testare le sue condizioni fisiche dopo l’infortunio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fikayo Tomori (@fikayotomori)



Nella linea a quattro di centrocampo dovrebbe esserci Messias sulla destra e non Alexis Saelemaekers. Con Calabria nuovamente infortunato, il belga ha bisogno di un turno di riposo. Ecco il brasiliano, chiamato a giocare a tutta fascia e quindi a fare un grande sforzo. Contro il Tottenham la sua entrata in campo era stata positiva.

In attacco confermati Leao e Brahim Diaz. Olivier Giroud, invece, va verso il turno di riposo. Un fatto scontato se ci pensiamo! Il 36enne non ha avuto modo di rifiatare, avendo anche giocato tutti i 96 minuti di San Siro contro il Tottenham. E’ il turno di Divock Origi dunque, chiamato a qualche dimostrazione importante. Ma attenzione, perchè potrebbe essere il giorno anche di Zlatan Ibrahimovic.

Ibrahimovic, ci siamo: il grande esordio

Re Zlatan potrebbe fare oggi il suo debutto in stagione. Non da titolare, è ovvio. Quello è uno scenario che forse non vedremo mai più. Ma Stefano Pioli, con Giroud chiamato al riposo, potrebbe concedere allo svedese qualche minuto nel finale di gara contro il Monza. Molto dipenderà anche dal risultato del momento. L’allenatore rossonero ha parlato chiaro in conferenza stampa. Zlatan Ibrahimovic sta crescendo sempre più in condizione.

I tifosi non vedono l’ora di vederlo in campo, come lui scalpita per risentire quell’adrenalina tanto decantata. Chissà dunque se oggi sarà Ibra a sostituire Origi nel finale per giocare qualche minuto. Contro il Torino, la sua prima panchina della stagione, lo abbiamo visto farsi in quattro per dare indicazioni e consigli ai compagni in campo. Un secondo allenatore per il Milan, è innegabile. Per molti, il ritorno alla vittoria contro i granata è arrivato grazie al ritorno in spogliatoio dello svedese.

Immaginiamo dunque cosa possa generare il suo ritorno nel rettangolo verde. Svolta definitiva per la stagione del Diavolo?