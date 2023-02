Krunic: “Settimana perfetta. Non eravamo abituati a subire tutti quei gol”

Le parole del centrocampista bosniaco al termine della partita vinta contro i brianzoli ai microfoni di Dazn

Il Milan centra la terza vittoria consecutiva battendo il Monza di Raffaele Palladino al Brianteo, ancora una volta di misura. Con questo successo i rossoneri agganciano momentaneamente l’Inter al secondo a 44 punti, in attesa della sfida di stasera dei nerazzurri.

Match inevitabilmente difficile per la squadra di Stefano Pioli, che però è stata molto brava a trovare il gol del vantaggio alla mezz’ora con Junior Messias. Il brasiliano ha trafitto Di Gregorio con il suo mancino dal limite dell’area e ha di fatto deciso il match, consegnato altri 3 punti fondamentali al Diavolo. Il Milan concretizza dunque gli sforzi del primo tempo e va all’intervallo in vantaggio

Nel secondo tempo il Monza prova a riacciuffarla e va vicinissimo al pari con Patrick Ciurria che colpisce il palo. La sfera nell’occasione rimbalza sul piede di Tatarusanu e tocca nuovamente il montante. Dopo aver corso il rischio, il Milan sfiora il raddoppio ma al Brianteo finisce 0-1. Tonali e compagni mettono fine alla serie di otto risultati utili dei brianzoli e ritrovano la loro compattezza difensiva.

Le parole di Krunic a fine gara

Uno dei migliori in campo oggi è stato Rade Krunic, protagonista in questi ultimi match nel ritrovamento dell’equilibrio. Il centrocampista bosniaco ha commentato la vittoria a fine gara ai microfoni di Dazn. Queste sono state le sue parole:

“Una vittoria che pesa tantissimo perché dopo due risultati utili consecutivi volevamo chiudere la settimana nel miglior modo possibile. Era una partita contro un avversario tosto, motivato e che gioca un bel calcio. Non era facile ma ci siamo preparati bene per questa partita e abbiamo vinto con il gioco e l’applicazione”.

“Sicuramente in Serie A ci sono pochissime partita senza soffrire. A noi piace lottare sul campo insieme e soffrire anche se ce ne è bisogno per un risultato positivo. Da quando abbiamo cambiato qualcosa puntavamo a non subire gol. Non eravamo abituati a subire tanti gol: è stato un periodo difficile per noi. Abbiamo pensato anche noi a cosa migliorare e ora le cose funzionano meglio”.

L’ex Empoli ha poi aggiunto: “Io mi trovo bene da mediano. Dalla partita contro l’Inter gioco in questo ruolo con Tonali. Il mister ci chiede di toccare tantissimi palloni e noi proviamo a farlo e a sbagliare meno possibile. Con questa vittoria abbiamo chiuso una settimana perfetta. Ci lasciamo dietro il brutto periodo e guardiamo avanti”.