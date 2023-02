Le formazioni ufficiali di Monza-Milan, sfida valevole per la 23esima giornata di Serie A, in programma alle 18.00 al Brainteo

Manca davvero poco al fischio d’inizio di Monza-Milan, match che ci dirà se i rossoneri sono ufficialmente usciti dal periodo di crisi di inizio anno. La squadra di Stefano Pioli vuole la terza vittoria di fila dopo quelle contro Torino e Tottenham.

Dopo un inizio shock di 2023 il Diavolo sembra venuto fuori dal tunnel grazie ai successi in campionato e in Champions League contro i granata e gli Spurs. Adesso Tonali e compagni vogliono provare a tornare a vincere anche in trasferta, dove i tre punti mancano dalla partita dell’Arechi con la Salernitana del 4 gennaio. Da lì i due ko pesanti all’Olimpico con la Lazio e nel derby con l’Inter.

Non saranno del match Ismael Bennacer e Davide Calabria. Il centrocampista algerino non dà ancora garanzie e non è stato rischiato, mentre il capitano ha riportato un problema all’anca. Recuperato invece Fikayo Tomori, mentre Zlatan Ibrahimovic sarà di nuovo in panchina, e chissà che non possa fare anche uno spezzone di partita. Nel terzetto di difesa confermatissimo Malick Thiaw, mentre sulla destra toccherà a Messias. In avanti Origi dal primo minuto.

Difesa a tre anche per Palladino che sceglie invece Marlon al posto di Caldirola e conferma Ciurria sulla sinistra al posto dell’infortunato Carlos Augusto. In avanti l’ex Petagna, supportato da Capary e Dany Mota Carvalho.

Monza-Milan, le formazioni ufficiali

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Marì, Izzo; Birindelli, Rovella, Pessina, Ciurria; Mota, Caprari; Petagna. A disp. Cragno, Sorrentino, Antov, Caldirola, Carbona, Donati, Barberis, Colpani, Machìn, Ranocchia, Sensi, Valoti; D’Alessandro, Gitkjaer. All.: Palladino.

Milan (3-4-1-2): Tatarusanu; Thiaw, Tomori, Kalulu; Messias, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Diaz; Leao, Origi. All. Pioli A disp. Vasquez, Mirante, Gabbia, Ballo-Touré, Adli, Bakayoko, Pobega, Vranckx, Saelemaekers, Rebic, De Ketelaere, Ibrahimovic, Giroud. All.: Pioli