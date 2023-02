Milan, Pioli annuncia: “Ibrahimovic è pronto”

Pioli prima di Monza-Milan ha parlato anche della situazione di Ibrahimovic, che potrebbe rivedersi in campo oggi.

C’è anche Zlatan Ibrahimovic tra i giocatori in panchina in Monza-Milan. C’era già nella scorsa giornata contro il Torino a San Siro, però allora la sua presenza fu quasi “simbolica”. Invece stavolta ci sono delle chance che possa giocare qualche minuto.

Le condizioni fisiche del 41enne svedese sono in costante miglioramento. Ovviamente, essendo un rientro recente, non bisogna fare forzature. Bisogna evitare rischi che possano provocare ricadute, quindi il giocatore va gestito nella maniera corretta e concedendogli il minutaggio che può reggere.

Finora è andato tutto liscio con il percorso di recupero, non ci sono stati intoppi nonostante alcuni rumors negativi. Le cose sono andate per come erano state programmate e adesso sarà interessante capire quando Ibra sarà al 100% e che tipo di contributo potrà dare alla squadra. Già rimettere piede in campo in una partita ufficiale sarebbe un primo passo importante.

Monza-Milan, Pioli non esclude l’utilizzo di Ibrahimovic

Ibrahimovic parte in panchina in Monza-Milan, però Stefano Pioli nel pre-partita non ha escluso di potergli concedere dei minuti: “Se è qui con noi – ha detto a DAZN – è perché è pronto. Poi dipenderà da come andrà la partita e dalle varie situazioni. Lui sicuramente è pronto, anche se non con un grande minutaggio. Sta meglio“.

Il mister rossonero ha rilasciato delle dichiarazioni importanti, confermando la progressione di Zlatan a livello fisico. Ovviamente, bisognerà vedere come si svilupperà la partita per capire se ci potrà essere spazio anche per lui. La priorità di Pioli è vincere e dunque non è scontato l’ingresso dello svedese.

Per quanto riguarda l’attacco, l’allenatore ha scelto di lasciare in panchina Olivier Giroud per farlo rifiatare. Al posto del francese giocherà titolare Divock Origi, al quale Pioli chiede una cosa specifica: “Di attaccare la profondità appena possibile“.