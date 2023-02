Monza-Milan, doppia assenza anche per Palladino: le ultime

Arrivano novità fondamentali sulla rosa del Monza in vista della gara contro il Milan. L’allenatore Palladino ha annunciato due assenze..

Manca ormai poco al ritorno in campo del Milan dopo la convincente vittoria in Champions League contro il Tottenham. Domani sarà Serie A, con il Monza a far da rivale. Una trasferta tosta, dato che ormai da un pezzo il club di Berlusconi e Galliani ha preso la via del successo. Palladino sta infatti facendo un ottimo lavoro sulla panchina biancorossa, lo dimostra la classifica. Il Monza è praticamente nono, a pari punti della penalizzata Juventus.

In questa seconda parte di stagione, la formazione di Palladino è riuscita nell’impresa di fermare big come appunto quella bianconera, ma anche l’Inter. Servirà quindi massima attenzione per il match di domani pomeriggio. Il Monza è un avversario totalmente diverso da quello che era stato all’andata. Il Milan di Pioli potrà contare comunque su un morale risollevato dalle ultime due vittorie consecutive, e anche dal doppio clean sheet. E’ stata ritrovata solidità soprattutto nel reparto difensivo, e questo grazie anche al cambiamento tattico adottato dall’allenatore del Milan. Si è passati al 3-4-3, e i risultati sono subito arrivati!

Il Monza rappresenta, sempre a livello tattico, un avversario simile agli ultimi due affrontati, e quindi a Torino e Tottenham. Un aspetto ben sottolineato da Stefano Pioli. Ciò non significa che non serviva preparare la gara, anzi. Ma sicuramente il lavoro del Milan è stato agevolato nel corso di questa settimana. Come stanno invece le rose? Scopriamolo subito.

Milan, ancora infortunati: saltano il Monza

Come ha ben spiegato Stefano Pioli in conferenza stampa, salteranno la trasferta di domani pomeriggio sia Ismael Bennacer che Davide Calabria. Il primo non ha ancora smaltito del tutto l’infortunio al bicipite femorale. Il secondo è invece incappato in un nuovo problema muscolare. All’anca stavolta. Nulla da fare dunque, sono pronti Krunic e uno tra Saelemaekers e Messias per sostituire il centrocampista e il terzino.

Per il Milan ha recuperato invece Fikayo Tomori. E’ assai probabile che domani il difensore inglese torni alla titolarità, al fianco di Thiaw e Kalulu. Per Maignan, lo sappiamo, bisogna pazientare qualche altro giorno. Potrebbe rientrare per la gara di campionato che precede il ritorno di Champions League a Londra contro il Tottenham. Quanto al Monza, anche per i brianzoli qualche assenza pesante. A darne notizia è stato l’allenatore Palladino in conferenza stampa.

Palladino: “Le nostre condizioni sono ottime”

Raffaele Palladino, come Stefano Pioli, è stato interrogato nella conferenza stampa alla vigilia di Monza-Milan sulle condizioni della sua rosa. E quindi su chi sarà disponibile o meno per la gara di campionato. Innanzitutto, l’allenatore biancorosso ci ha tenuto a sottolineare che la sua squadra è nelle migliori condizioni fisiche e mentali per affrontare il Diavolo. Mancheranno però due giocatori per infortunio. Le sue parole:

“Le condizioni della squadra sono ottime, abbiamo lavorato molto bene e siamo contenti di questo. Mancano ancora due allenamenti. Carlos Augusto purtroppo non recuperà, nemmeno Vignato”. Assenza pesante dunque in attacco per Palladino. Il brasiliano Augusto non ha ancora smaltito l’affaticamento muscolare. Per lo più si è allenato poco nel corso della settimana, proprio per paura di forzare. Al suo posto, al momento, è favorito Petagna su Dani Mota.

Anche il giovane Vignato indisponibile dunque. L’attaccante è alle prese con una borrite allo PSOAS.