Monza-Milan, la Curva Sud tutta con la squadra: corteo prima del match

Non mancherà il sostegno alla squadra rossonera in questa speciale trasferta al Brianteo contro il Monza: i tifosi si riuniscono prima del match

Fra poco il Milan giocherà la 23esima giornata di campionato e sarà ospite del Monza di Raffaele Palladino al Brianteo. Si tratta di una gara fondamentale per i rossoneri che devono dare continuità alle vittorie con Torino e Tottenham per mettersi definitivamente alle spalle la crisi.

Il periodo nero della squadra di Stefano Pioli sembra passato, ma per non rivivere l’incubo il Diavolo deve allungare la serie positiva e portare a casa 3 punti importantissimi per la corsa Champions. Al momento il Milan condivide la terza posizione con Atalanta e Roma a quota 41 punti e deve assolutamente mettersi alle spalle almeno una di queste due squadre per centrare l’obiettivo a fine stagione.

L’ingresso alla fase a gironi della prossima edizione della Champions League è uno snodo fondamentale per il futuro del club rossonero, soprattutto per gli introiti che quest’ultimo garantisce. Con la Champions la società ha infatti molti più argomenti per convincere i propri top alla permanenza, come ad esempio Rafa Leao, per cui è ancora in corso la discussione per il rinnovo.

Il Milan trascinato dai propri tifosi

Prima della partita tra i brianzoli e i rossoneri, la Curva Sud effettuerà un corteo fuori dall’U-Power Stadium. I tifosi del Diavolo si sono dati appuntamento alle ore 15.15 in una zona nei pressi dello stadio per poi cominciare subito dopo il corteo.

Il punto di ritrovo era in via Enrico Mattei e la conferma è arrivata proprio dalla Curva Sud attraverso una storia sul proprio account Instagram. Non mancherà quindi il sostengo dei propri sostenitori a Sandro Tonali e compagni, che arriveranno in corteo all’impianto di Viale Zucchi. La curva ospite è ovviamente esaurita, nonostante la scelta molto criticata di mettere i biglietti per il settore ospiti a un prezzo molto alto.

Il Milan verrà trascinato dai propri tifosi, che sperano davvero di vedere la propria squadra tornare al successo anche in trasferta. L’ultima vittoria lontano da San Siro manca infatti dal 4 gennaio contro la Salernitana, che era stata battuta per 1-2.