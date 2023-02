Monza-Milan, occhio ai diffidati: c’è un grosso rischio per Pioli

In Milan-Monza, Stefano Pioli avrà ben cinque giocatori diffidati e quindi a rischio squalifica. Serve attenzione, c’è l’Atalanta al prossimo turno.

Manca poco al fischio d’inizio di Monza-Milan, un match molto importante per le intenzioni dei rossoneri. Dopo un mese di sconfitte, il Diavolo è tornato a respirare con la vittoria in casa contro il Torino. Tre punti preziosi, ma vanno riscattati tutti quelli persi per strada nel mese di gennaio. Il Milan e i suoi giocatori sanno bene che non può essere rischiata la qualificazione alla prossima Champions League. Serve dunque macinare punti, di partita in partita, pensando solo e soltanto alla vittoria. A partire da oggi, da Monza, l’atteggiamento deve essere lo stesso.

Certo, la squadra di Palladino non può essere sottovalutata, soprattutto in questo momento. Nona in classifica, la neopromossa ha guadagnato davvero tanti punti. La zona retrocessione è adesso lontanissima. Berlusconi e Galliani sono fieri di tale risultato, e già per le prossime stagioni sognano di ambire allo Scudetto. Quindi, massima attenzione da parte di Stefano Pioli e i suoi ragazzi. Il mister rossonero è prontissimo a confermare il 3-4-3 delle ultime uscite. Solidità difensiva e rapidità offensiva per mettere in difficoltà gli avversari.

Fare risultato sarebbe molto importante, così da arrivare al meglio allo scontro diretto della prossima di campionato.

Milan, attento ai diffidati: c’è l’Atalanta al prossimo turno

Il Milan occupa attualmente il quinto posto della classifica di Serie A, a quota 41 punti, gli stessi di Atalanta e Roma, rispettivamente terza e quarta. E dopo il Monza, il Diavolo dovrà scontrarsi proprio con la Dea. Quest’anno, la lotta per il quarto posto appare davvero dura e impegnativa. Per questo sarebbe importante strappare i 3 punti a Monza e presentarsi ancora più coraggiosi a San Siro per affrontare la squadra di Gian Piero Gasperini.

C’è un aspetto però importante da attenzionare nella giornata di oggi. Contro il Monza, infatti, il Milan conta ben cinque diffidati, che quindi potrebbero andare in contro alla squalifica in caso di ammonizione. Si tratta di Davide Calabria, Simon Kjaer, Rafael Leao, Ante Rebic ed Olivier Giroud. Ma secondo le previsioni, solo uno di questi è più a rischio degli altri.

Milan, Leao in diffida: serve attenzione

Secondo i pronostici delle fonti più accreditate, soltanto Rafael Leao dei cinque diffidati partirà titolare contro il Monza. Il portoghese è un inamovibile per Stefano Pioli, e dovrà dunque prestare la massima attenzione. C’è sempre bisogno di lui, figuriamoci in un match decisivo come quello contro l’Atalanta. Leao dovrà dunque evitare qualsiasi problema arbitrale.

I restanti quattro diffidati, invece, non sono pronosticati alla titolarità. Calabria non sarà neanche convocato in realtà, dopo l’infortunio all’anca rimediato in settimana. Kjaer dovrebbe invece essere sostituito da Fikayo Tomori se questo sarà nelle condizioni giuste, mentre Olivier Giroud da Divock Origi. Rebic potrebbe subentrare a uno tra Leao e Origi nel corso del secondo tempo. Anche da parte sua serve dunque cautela.