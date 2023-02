Monza-Milan, streaming e diretta tv: dove vederla oggi

Prima assoluta in Serie A per il Milan a Monza. Tutte le indicazioni su dove vedere il match in programma sabato 18 febbraio dalle ore 18

Rinfrancato dalle due vittorie ottenute contro Torino e Tottenham, il Milan punta a proseguire la striscia positiva e vincente in casa del Monza, imbattuto nel 2023.

Mai in Serie A, il Milan ha giocato allo stadio Brianteo che ha ospitato, in passato, varie amichevoli dei rossoneri contro lo stesso Monza o altri avversari. Amichevoli tutte disputate ai tempi della presidenza Berlusconi e di Galliani amministratore delegato, ora artefici della crescita del club brianzolo, riuscito in quattro anni a ottenere due promozioni dalla Serie C alla A.

A Monza, il Milan cerca punti fondamentali per la zona Champions, a una settimana dallo scontro diretto contro l’Atalanta a San Siro. Con il Napoli ormai lanciato verso lo Scudetto, la situazione dal secondo al quarto posto è molto intricata con l’Inter avanti di tre punti sul terzetto Milan, Atalanta e Roma, a sua volta distanziato di due lunghezze dalla Lazio.

Classifica cortissima, dunque, nella quale ogni passo falso per le varie contendenti potrebbe incidere sulle varie posizioni in graduatoria, in una seconda parte di stagione densa di impegni per tutte.

Monza-Milan, le probabili formazioni

A Monza, Pioli dovrebbe affidarsi di nuovo alla difesa a tre che, con il rientro di Tomori, schiererà con Kalulu e il confermatissimo Thiaw, migliore in campo contro il Tottenham in Champions.

In mediana, con Bennacer ancora indisponibile, Krunic affiancherà di nuovo Tonali con Messias (preferito a Saelemaekers) e Hernandez esterni. In avanti Leao e Diaz supporteranno Origi che dovrebbe partire dal primo minuto al posto di Giroud.

Il Monza di Palladino, tranquillo a centro classifica, si affida al tridente Mota Carvalho, Caprari e Petagna, ex rossonero alla stregua di Pessina, capitano di una squadra che sta ampiamente ripagando le attese di inizio stagione e che è riuscita a battere, in casa, la Juventus e a rimontare l’Inter nel 2-2 di inizio gennaio.

Dove vedere Monza-Milan

Monza-Milan è un’esclusiva di DAZN. Il match sarà visibile in streaming, in abbonamento, tramite l’applicazione disponibile per smart tv, smartphone, decoder Sky Q, Tim Vision, Apple Tv, Amazon Fire Stick e console di gioco.

Non è prevista la diretta tv su Sky. Chi ha sottoscritto l’opzione a 5€ in più al mese sull’abbonamento di Dazn, può vedere Monza-Milan in diretta tv sul canale Zona Dazn, alla posizione 214 del decoder Sky.

Sull’emittente satellitare, al termine della partita, highlights disponibili su Sky Calcio l’Originale che precederà la diretta dell’ultimo match di giornata tra l’Inter e l’Udinese, in programma dalle 20.45.

Dazn trasmetterà in esclusiva anche il prossimo match di campionato del Milan, quello contro l’Atalanta in programma domenica 26 febbraio dalle 20.45.