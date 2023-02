È morto Ilario Castagner: aveva allenato anche il Milan

In questi minuti è arrivata la notizia della morte di Ilario Castagner, ex allenatore che in carriera aveva guidato anche il Milan e l’Inter.

Bruttissima news dell’ultima ora: è scomparso Ilario Castagner. L’ex calciatore e allenatore aveva 82 anni e da alcune settimane era ricoverato presso l’Ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia. È stato il figlio Federico a dare la notizia tramite i social network.

Castagner ha avuto una carriera da giocatore che si è sviluppata tra Reggiana, Legnano, Perugia, Prato e Rimini. Successivamente ha cominciato ad allenare, partendo dal settore giovanile dell’Atalanta. Dal 1974 al 1980 ha guidato il Perugia, portandolo prima in Serie A vincendo la Serie B e poi conquistando un clamoroso secondo posto alle spalle del Milan nella stagione 1978/1979. Quello è stato definito il Perugia dei Miracoli.

Nel 1980 Luciano Moggi lo ha portato alla Lazio, retrocesso in Serie B per lo scandalo Totonero. Ha conquistato la promozione in Serie A, ma a metà della seguente stagione è stato esonerato. Nel 1982-1983 passa sulla panchina del Milan, sceso in Serie B per la seconda volta nella sua storia. Guadagna un’altra promozione, però a sei giornate dalla fine della stagione successiva è stato licenziato per contrasti con l’allora presidente Giuseppe Farina.

Rimasto a Milano, è passato all’Inter ed è arrivato terzo in classifica in Serie A. Dopo cinque giornate del campionato seguente, altro esonero. Poi la sua carriera è proseguita tra Ascoli, Pescara, Pisa e Perugia. Nel club umbro ha avuto anche una breve esperienza da direttore tecnico e presidente onorario tra il 2005 e il 2006.