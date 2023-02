Pioli sorprende tutti: triplo cambio per Monza-Milan

Stefano Pioli è pronto a cambiare qualcosa nella formazione titolare di questa sera di Monza-Milan, match importantissimo per la classifica.

Vincere per mantenere la zona Champions League e mandare nuovi segnali importanti al campionato. Il Milan dopo aver ritrovato fiducia nelle ultime due gare vinte (contro Torino e Tottenham) ora va a caccia di continuità.

La trasferta di Monza sarà a dir poco delicata, visto il momento di forma della formazione brianzola. Gli uomini di Palladino infatti sono ancora imbattuti nelle gare di campionato da inizio 2023 ad oggi.

Stefano Pioli per provare a sbaragliare le carte e dare comunque intensità e coraggio alla propria squadra ha scelto di effettuare alcuni cambi intriganti dal 1′ minuto, rispetto alle ultime prove del suo Milan.

Milan, a Monza tornano Tomori e Origi

L’idea di Pioli, come sostiene Sky Sport, è quella di non cambiare modulo rispetto alle ultime uscite, ma di rendere il 3-4-1-2 visto contro il Tottenham un pochino più offensivo e propositivo.

Per fare questo sarà interessante vedere dal 1′ minuto il ritorno da titolare di Junior Messias, che prenderà il posto di Saelemaekers sull’out di destra. Il brasiliano giocherà a tutta fascia, altro ruolo inedito per lui. Ma in realtà, in fase di possesso palla, Kalulu scalerà a fare il terzino destro e il Milan si sistemerà quasi con il consueto 4-2-3-1 che è tanto caro a mister Pioli.

Le altre due novità sono altrettanto importanti. Fikayo Tomori sta bene e riprenderà il suo posto al centro della difesa, completando il terzetto arretrato con Kalulu e il sorprendente Thiaw, dando riposo a Kjaer. Mentre in attacco Divock Origi sarà chiamato a ripetere la prodezza del match d’andata e sarà preferito all’esausto Giroud.

Per il resto scelte confermate da parte del Milan, che fortunatamente nella settimana che verrà non è atteso da impegni infrasettimanali e dunque potrà rimettersi in sesto, recuperare qualche infortunato (Bennacer e Florenzi su tutti) e preparare lo scontro diretto con l’Atalanta.

La probabile formazione del Milan

Questo dunque l’undici che mister Pioli dovrebbe schierare oggi pomeriggio, alle ore 18 in punto, per la sfida contro il Monza:

(3-4-1-2) Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Thiaw; Messias, Krunic, Tonali, T. Hernandez; Diaz; Leao, Origi.