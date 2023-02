Probabili formazioni Monza-Milan: nuovo ruolo per Messias, riposa Giroud

Le probabili formazioni di Monza-Milan, match in programma domani pomeriggio alle 18.00. Le ultimissime da Gianluca di Marzio.

Archiviata la Champions League, con la bella vittoria contro il Tottenham, è di nuovo tempo di Serie A. Domani pomeriggio il Milan scenderà in campo a Monza per affrontare la squadra di Raffaele Palladino. Una trasferta tosta, è innegabile. I brianzoli stanno conducendo una seconda parte di stagione stratosferica, avendo conquistato punti importanti anche contro le big del campionato. La nona posizione occupata in classifica la dice lunga su quanto il Monza sia in forma in questo periodo.

Hanno gli stessi punti della penalizzata Juventus i brianzoli. Domani servirà dunque grande attenzione e cura al dettaglio. Il fatto che il Monza abbia comunque un gioco simile alle ultime due rivali affrontate (Torino e Tottenham) potrebbe rappresentare un punto a favore per il Milan di Stefano Pioli. Un Milan che conterà ancora però delle assenze pesanti. Come infatti dichiarato dall’allenatore rossonero in conferenza stampa, salteranno il match di domani Davide Calabria e Ismael Bennacer.

Il primo si è imbattuto in un nuovo problema muscolare, all’anca stavolta. Il secondo non ha invece ancora recuperato pienamente dall’infortunio al bicipite femorale. Inutile rischiare in un periodo così particolare della stagione. Calabria e Bennacer non saranno della partita, così come Mike Maignan che sappiamo è prossimo al rientro tra qualche giorno. Ma non soltanto, ci sono altre due assenze nella lista dei convocati per la sfida al Monza.

Milan, altri indisponibili per il Monza: non ancora pronti

A saltare la partita contro il club di Berlusconi e Galliani saranno anche Alessandro Florenzi e Sergino Dest. Nonostante questi erano tornati ad allenarsi in gruppo nel corso di questa settimana non sono ancora ritenuti pronti al ritorno in campo. Anche in questo caso si sta perseguendo la via della cautela.

Per quanto concerne il Monza, due assenze pesanti anche per Raffaele Palladino. Salteranno la partita Carlos Augusto e Samuele Vignato. Il primo ancora alle prese con un affaticamento muscolare, il secondo con una borsite allo PSOAS. Capiamo dunque quali potranno essere le scelte ufficiali di Pioli e Palladino per domani pomeriggio.

Monza-Milan, le probabili formazioni

Secondo quanto riferito da Gianluca di Marzio, il Milan dovrebbe partire con l’ormai collaudato 3-4-3. Tatarusanu sempre tra i pali, fatto ormai scontato. Mentre nella retroguardia è previsto il ritorno di Fikayo Tomori. L’inglese dovrebbe sostituire Simon Kjaer, bisognoso di rifiatare. E quindi difesa a tre con Kalulu, Thiaw e Tomori. Nel centrocampo coppia a due centrale composta sempre da Krunic e Tonali, col bosniaco a fare le veci di Bennacer.

Theo Hernandez a sinistra del reparto, e Junior Messias a destra. Secondo Di Marzio è il brasiliano il favorito a sostituire Davide Calabria. Mentre Alexis Saelemaekers va verso il turno di riposo dopo le grandi fatiche della Champions League. Messias avrà l’importante compito di scalare tutta la fascia destra, dalla difesa all’attacco. Compito molto importante, che da subentrato contro il Tottenham ha svolto egregiamente.

Andiamo all’attacco. Leao e Brahim Diaz verso la conferma. Cambia la prima punta. Divock Origi è pronosticato al posto da titolare. Giroud, giustamente, va verso la panchina e quindi il riposo.

Probabile formazione Monza (3-4-2-1):Di Gregorio; Marlon, Marì, Izzo; Donati, Sensi, Rovella, Ciurria; Pessina, Caprari; Petagna. Allenatore: Raffaele Palladino.

Probabile formazione Milan (3-4-3): Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Thiaw; Messias, Tonali, Krunic, Hernandez; Diaz, Origi, Leao. Allenatore. Pioli