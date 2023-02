Ammonizione e squalifica: Gasperini perde un titolare per Milan-Atalanta

Un giocatore dell’Atalanta era diffidato e l’ammonizione contro il Lecce gli costa la squalifica per il big match contro il Milan.

Il Milan contro il Monza ha vinto la terza partita consecutiva, confermando di essere sulla giusta strada per tornare al suo vero livello. Ma domenica a San Siro ci sarà un vero banco di prova contro l’Atalanta.

La squadra rossonera arriverà al match senza squalificati, visto che nessuno dei giocatori diffidati è stato ammonito nella trasferta in Brianza. A rischio c’erano Rafael Leao, Olivier Giroud, Ante Rebic (subentrato) e Simon Kjaer (panchina). Diffidato anche Davide Calabria, ma assente per infortunio.

La speranza di Stefano Pioli è quella di recuperare Ismael Bennacer, che sembrava potesse rientrare già per Monza e che invece non è ancora guarito. Il centrocampista algerino ha accusato un infortunio muscolare prima del derby di campionato, nello specifico un problema al bicipite femorale sinistro. Si spera che possa tornare ad allenarsi in gruppo nella nuova settimana.

Atalanta-Milan: Gasperini perde un titolare per squalifica

L’Atalanta oggi ha giocato contro il Lecce in casa e l’obiettivo era vincere anche per arrivare al match contro il Milan a pari punti (44) in classifica. Missione fallita, i pugliesi si sono imposti per 2-1 a Bergamo. E Gian Piero Gasperini dovrà anche fare a meno di un titolare a San Siro.

Infatti, Merih Demiral sarà squalificato. Il difensore turco era l’unico diffidato nerazzurro nella partita contro il Lecce ed è stato ammonito. Un cartellino giallo pesante e che gli impedirà di poter giocare a Milano.

Gasperini avrebbe fatto volentieri a meno dell’assenza di Demiral, ma ormai dovrà farci i conti e durante la settimana deciderà come sostituirlo. Contro il Diavolo riavrà comunque Marteen De Roon e Giorgio Scalvini, che per squalifica hanno dovuto saltare la sfida contro il Lecce. Si tratta di due rientri molto importanti per l’Atalanta.