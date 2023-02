Galliani incontra Maldini e Ibrahimovic: “31 anni di vita non si dimenticano” (VIDEO)

L’ad dei brianzoli ha parlato prima e dopo la partita. Tanto orgoglio per la prestazione contro i rossoneri, sia per lui che per Berlusconi

Ieri sera il Milan ha superato il Monza di Raffaele Palladino al Brianteo grazie al gol di Junior Messias, centrando la terza vittoria consecutiva tra campionato e Champions e mettendosi di fatto alle spalle il periodo buio.

I rossoneri hanno giocato e vinto una partita difficile dimostrando di saper soffrire, ma soprattutto di aver risolto quei problemi difensivi che avevano condizionato le prestazioni del mese di gennaio. A prescindere dal risultato però, quella di ieri è stata un partita speciale, proprio come quella dell’andata, per il presidente Silvio Berlusconi e per l’ad Adriano Galliani. I due, molto orgogliosi di aver portato il Milan a giocare al Brianteo, si sono detti soddisfatti della prestazione dei brianzoli.

Berlusconi a sorpresa non era allo stadio ieri, avendo forse deciso di evitare il pieno di sentimenti per un evento così carico di emozioni. Era presente invece Galliani, che come ai vecchi tempi ha scelto di presentarsi alle telecamere sia prima che dopo la partita. La Gazzetta dello Sport gli dedica un pezzo, con la foto assieme a Ibra a bordocampo.

Le parole di Galliani prima e dopo la partita

Il suo Monza sta facendo cose incredibile. Come spiegato proprio da Galliani, prima della partita di ieri addirittura i brianzoli avevano fatto più punti del Diavolo dall’arrivo in panchina di Palladino (29 contro 28, poi ieri è arrivato il sorpasso dei rossoneri).

Ma la soddisfazione rimane tanta. “E’ un sogno che si realizza vedere il Milan giocare qui in campionato. – diceva il condor nel pre-match – Sento io le emozioni che ho dentro. Faccio fatica a spiegarlo, ma sono forti. Non so che partita sarà, non so fare pronostici. Non ho mai giocato al totocalcio”.

Tanta soddisfazione anche a fine partita, nonostante la sconfitta. Queste le dichiarazioni di Galliani al termine della sfida, fuori dallo stadio: “Sono molto contento, il Monza ha giocato bene bene. Ho sentito il presidente, era molto contento per la prova. Poi sai… ci sono le partite che pareggi all’ultimo secondo e quelle in cui fai doppio palo. L’abbraccio con Maldini e con Ibra? 31 anni di vita non si possono dimenticare”.

🎥 #MonzaMilan – #Galliani a fine partita: “Il Monza ha giocato molto bene. Ho sentito il presidente #Berlusconi ed era contento. Sono orgoglioso di questo Monza. L’abbraccio con #Maldini e #Ibrahimovic? 31 anni di Milan non si possono dimenticare” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/mto3boSYyS — Giorgio Musso (@GiokerMusso) February 18, 2023

Tanta soddisfazione e emozione quindi per Galliani, che dopo la partita, come spiega la Gazzetta, è andato a cena con il presidente Berlusconi.