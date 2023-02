Maignan, c’è la data di rientro: il Milan può esultare

La luce in fondo al tunnel per Mike Maignan. Il portiere del Milan sembra ormai vicinissimo al rientro da titolare: c’è la data definitiva.

Un infortunio che sembrava comune e non così grave, una classica lesione muscolare da ripristinare nel giro di qualche settimana, al massimo pochi mesi.

Invece a fine settembre per Mike Maignan è iniziato un incredibile ed inaspettato calvario che non solo gli ha fatto saltare i Mondiali con la Francia. Ma è divenuto una sorta di desaparecido anche per la rosa del Milan.

L’assenza di Maignan tra i pali ha sicuramente messo i bastoni tra le ruote alla squadra di Stefano Pioli. Non che il suo vice Tatarusanu abbia fatto così male, anzi, in alcune prove è stato tra i pochi a salvarsi. Ma la leadership, la sicurezza e la grinta di Maignan avevano trascinato il Milan nell’anno del 19° Scudetto.

Maignan torna ad inizio marzo: il francese scalda i guantoni

Finalmente però si intravede la luce in fondo al tunnel. La lesione al polpaccio di Maignan sembra ormai rientrata, con il portiere che appare sempre più vicino a tornare a pieno regime.

Il numero 16 del Milan a breve potrà tornare in campo. Anche se, ovviamente, lo staff medico rossonero vuole utilizzare la massima cautela visto quanto il suddetto problema muscolare si sia rivelato grave e dannoso.

Secondo il Corriere della Sera è stata già scelta la data del rientro. Maignan dovrebbe riprendere il suo posto tra i pali il 4 marzo prossimo, dunque tra due settimane, nel match di sabato sera contro la Fiorentina. La data ideale per rivedere il titolare rossonero difendere nuovamente i pali della squadra di mister Pioli. Un rientro determinante per l’ultima fase di stagione, anche in tempo per il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Tottenham.

L’ultima gara ufficiale giocata da Maignan con il Milan risale addirittura al 18 settembre scorso, alla sconfitta interna con il Napoli prima della sosta per le nazionali. Oggi sono esattamente cinque mesi che il portiere è k.o. per l’infortunio al polpaccio.

Milan, le ultime sugli altri infortunati

Così come Maignan, il 4 marzo per Fiorentina-Milan dovrebbe essere la data giusta anche per rivedere a disposizione Davide Calabria. Il terzino e capitano rossonero è fermo per un infortunio all’anca e avrà bisogno di 15-20 giorni per riprendersi del tutto.

Stefano Pioli nella conferenza stampa post Monza-Milan ha così risposto su Mike e Ismael Bennacer, altro assente oggi: “Maignan sta proseguendo bene il lavoro e spero che in settimana possa fare qualcosa con la squadra, così come Bennacer“.

Infine Alessandro Florenzi, altro lungodegente del Milan, dovrebbe tornare tra i convocati la prossima settimana in vista del match con l’Atalanta.