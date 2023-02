Milan, clamorosa cessione in estate: prestito con diritto di riscatto

Dalla Francia arriva l’indiscrezione dei vari sondaggi per il talento dei rossoneri: si punta al prestito con diritto di riscatto

Il Milan ieri ha battuto il Monza al Brianteo ottenendo la terza vittoria consecutiva e fornendo una bella prestazione, di carattere e sacrificio. Si sono viste tante cose buone, soprattutto a livello difensivo, ma qualche prestazione non è stata ancora all’altezza.

Chi ha deluso ancora una volta le aspettative è stato Charles De Ketelaere, entrato in campo al minuto ’64 al posto di Brahim Diaz. Il belga ha steccato di nuovo, sbagliando un gol facile da pochi passi per raddoppiare il punteggio e congelare la partita. Una prestazione opaca, come confermato anche da quotidiani nazionali, che gli danno un’altra insufficienza in pagella.

La scorsa estate il Milan lo ha prelevato dal Brugge per una cifra intorno ai 35 milioni di euro, comprensiva di bonus, al termine di un trattativa estenuante. Fino ad ora però si è visto davvero poco dei colpi che il classe 2001 aveva fatto intravedere in patria. Ancora nessuna rete e un solo assist nelle 27 apparizioni stagionali, tra Serie A, Coppa Italia e Champions League.

Non lo abbandonano però né l’allenatore né i giocatori. Pioli a fine gara ha detto su di lui: “Credo che a De Ketelaere manchi solo il gol. E’ giovane, è un ragazzo che sperava di riuscire a fare di più, un gol significherebbe tanto. Arriverà, le occasioni le sta avendo. Le qualità ci sono, basta continuare a credere in noi stessi”. E poi c’è Leao che continua a spronarlo e gli ripete “It’s coming”. Un gol infatti a volte può cambiare tutto.

Il Psg sonda De Ketelaere: occhio anche alla Premier League

Le cose però continuano a non migliorare e il 21enne sembra incapace di inserirsi a pieno nei meccanismi rossoneri, non riuscendo di conseguenza ad essere mai incisivo all’interno della partita.

Gli alibi sono tanti, a partire dalla preparazione non fatta con la squadra, ma i primi dubbi sul giocatore iniziano a venire e si parla già di mercato in uscita per lui. Secondo quanto riportato da jeunesfooteux.com, ci sono interessamenti dalla Premier League per assicurarsi le prestazioni del calciatore, in particolare Brighton e Leicester. Le Foxes lo hanno seguito con forza anche in estate ma il Diavolo vinse il duello di mercato.

La notizia più importante che riferisce però il sito francese è quella di un sondaggio da parte del Paris Saint-Germain per De Ketelaere, tramite il ds Luis Campos. Il sito spiega che il contratto dell’ex Brugge con il Milan scade nel 2027 e il suo valore è di 30 milioni di euro, ma vista la complicata stagione i club proveranno a strappare un prestito con diritto di riscatto.