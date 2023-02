Origi non convince, tifosi e quotidiani lo bocciano: futuro al Milan incerto?

Prestazione non positiva di Origi in Monza-Milan: i quotidiani hanno bocciato l’ex Liverpool, il cui futuro in rossonero potrebbe non essere sicuro.

A Monza grande occasione dal primo minuto per Divock Origi, che in questa stagione non è ancora riuscito a brillare particolarmente. Gli infortuni lo hanno frenato e finora il belga non è riuscito a dare il contributo sperato.

Allo stadio Brianteo la prova dell’ex Liverpool non è stata positiva. Ci si aspettava di più da parte sua, non a caso a un certo punto Stefano Pioli lo ha sostituito con Olivier Giroud. Avrebbe dovuto sfruttare meglio la chance che il mister gli ha concesso. Per chi solitamente non è titolare è fondamentale farsi trovare pronto al momento di giocare.

L’attaccante arrivato al Milan la scorsa estate non è riuscito a incidere ieri. Ci si attendeva una prestazione migliore da parte sua. Bisogna dire che non ha avuto tanti palloni buoni e che di conseguenza non è stato semplice per lui mettersi in evidenza. Ma ci sono state situazioni nelle quali poteva fare meglio.

Origi, voti e pagelle dei quotidiani dopo Monza-Milan

Oltre a tanti tifosi, anche i principali quotidiani sportivi nazionali hanno bocciato la prova offerta da Origi in Monza-Milan. Andiamo a vedere voti e pagelle.

La Gazzetta dello Sport: “5,5. Largo a destra, lontano dalla porta. Apprezziamo lo spirito di sacrificio, ma non è pericoloso e si rende noioso”.

“5,5. Largo a destra, lontano dalla porta. Apprezziamo lo spirito di sacrificio, ma non è pericoloso e si rende noioso”. Corriere dello Sport : “4,5. Sembra spento. Lontanissimo dalla versione Liverpool ai tempi in cui massacrò il Barcellona in Champions League. Un fantasma”.

: “4,5. Sembra spento. Lontanissimo dalla versione Liverpool ai tempi in cui massacrò il Barcellona in Champions League. Un fantasma”. Tuttosport: “5,5. Partecipa all’azione del gol e gioca molto di sponda, ma in porta non tira neanche per sbaglio”.

Futuro ancora in maglia rossonera?

Origi è arrivato a Milano nell’ultima sessione estiva del calciomercato. Un’operazione a parametro zero, visto che il suo contratto con il Liverpool è scaduto a fine giugno 2023. Ha firmato un quadriennale da 3,5-4 milioni di euro netti a stagione.

Purtroppo è giunto in Italia già infortunato e non ha potuto svolgere la preparazione regolarmente con la squadra. Questo è stato certamente un ostacolo grosso al suo inserimento e adattamento alla nuova realtà. Finora è riuscito a realizzare solo due gol, entrambi bellissimi, contro il Monza (all’andata) e il Sassuolo (al ritorno).

Vedremo quale sarà il suo rendimento nel resto della stagione. Se non dovesse convincere, sarà interessante capire se il Milan gli darà ancora fiducia o se valuterà eventuali offerte. Prima di firmare per il Diavolo, il bega aveva proposte da squadre della Premier League e non solo. Oggi non bisogna escludere nessuno scenario, anche se è molto presto per sbilanciarsi.

Mi ero fatto convincere del fatto che #Origi potesse fare la differenza in Serie A. Proveniente dalla Premier e all’età giusta per dare una scossa alla sua carriera, si sta rivelando un oggetto misterioso. Arrivato a 0, ad oggi vale più come plusvalenza che come giocatore. 🙄 pic.twitter.com/WsU2ZTs0FQ — Alessandro Jacobone – Milanisti NE (@NonEvoluto) February 18, 2023

Ribadisco che al netto di tutto, per tipologia di calciatore e stipendio che prende, la delusione più grande è Origi. Mi aspettavo tutt’altro giocatore. Onestamente avrei dei seri dubbi nel dare fiducia a lui anche l’anno prossimo. Se fossimo bravi venditori… — Marco (@MaStep92__) February 19, 2023