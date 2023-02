Super colpo da Champions: Maldini lo scippa allo Roma

Il Milan, con l’accesso in Champions League, potrebbe regalarsi un super colpo a soli 20 milioni di euro. Un’occasione da poter sfruttare dopo solo un anno

Nuovo modulo, nuova vita. Il Milan di Stefano Pioli è riuscito a cambiare marcia e in nove giorni sono arrivate tre vittorie fondamentali che hanno portato il Diavolo fuori dal tunnel della crisi.

I rossoneri hanno rialzato la testa, battendo in sequenza Torino, Tottenham e Monza. Tre 1 a 0, che fanno sognare l’accesso ai quarti di finale di Champions League e che hanno rimesso le cose in carreggiata per raggiungere uno dei primi quattro posti in campionato.

Si respira aria fresca in casa Milan e si può tornare a guardare al calciomercato con maggiore serenità. E’ evidente che in estate bisognerà soprattutto rafforzare il reparto offensivo. Leao è la certezza ma servirà rinnovargli il contratto il prima possibile e trovargli i compagni giusti da affiancargli. Il solo Giroud non può bastare.

Serve un attaccante all’altezza del Milan ma sarebbe utile anche trovare una seconda punta/trequartista che possa portare quei gol che De Ketelaere non ha ancora fornito. Con la sempre più probabile partenza di Brahim Diaz, il Milan potrebbe decidere di cambiare pelle e regalarsi una certezza nel ruolo. Presupponendo una partenza anche di Ante Rebic, lo spazio per un giocatore che guadagni sui 5/6 milioni di euro netti a stagione potrebbe anche esserci.

Super colpo

Ecco perché sognare un grande colpo, che ha carezzato la fantasia di molti la scorsa estate potrebbe davvero essere possibile. Stiamo parlando di Paulo Dybala. L’argentino dopo aver lasciato la Juve si sta confermando ad altissimi livelli e sta trascinando la Roma. E’ lui ad essersi caricato sulle spalle il club capitolino.

Qualche piccolo infortunio ma che non gli hanno impedito di raggiungere la doppia cifra e di giocare 22 partite, superando i 1500 minuti in campo. Sono così 11 i centri, oltre che 7 assist.

Affare possibile

Le ultime dichiarazioni di Dybala alla vigilia del match contro il Salisburgo hanno fatto capire che un addio in estate sia davvero possibile. Basta pagare la clausola, davvero alla portata, per portarlo a Milano. Chiaramente serve la Champions League, per rendere la spesa sostenibile.

Servirebbe dunque versare nelle casse della Roma 20 milioni di euro. La clausola può essere annullata dai giallorossi solo aumentando l’ingaggio del giocatore, portandolo da 3.8 milioni di euro più bonus attuali, a 6 milioni.

C’è chiaramente da fare i conti con la possibile concorrenza straniera. All’estero la clausola è addirittura più bassa, 12 milioni di euro.