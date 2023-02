Vuole il Milan: a zero l’erede di Brahim Diaz

Pronto l’erede di Brahim Diaz. Il nuovo trequartista potrebbe arrivare dalla Francia, a parametro zero. Ecco di chi si tratta

Con tre vittorie in nove giorni, il Milan ha ritrovato la serenità smarrita lungo il mese di gennaio. Il Diavolo ha rialzato la testa e il futuro non è più così buio come poteva sembrare qualche giorno fa.

Il Milan ha l’obbligo di centrare la Champions League e i successi contro Torino e Monza hanno fatto sì che Tonali e compagni tornassero in carreggiata. La vittoria contro il Tottenham, invece, permette ai tifosi sognare in grande, come si faceva in passato.

In questo clima di serenità è decisamente più facile pensare al calciomercato, programmare e puntare su quei calciatori che saranno utili a colmare quelle lacune in rosa. Questi sono soprattutto i giorni in cui bisognare chiudere per i giocatori che hanno un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Possono già firmare per una squadra.

Colpo a zero

E’ evidente che le opportunità sono diverse. Il Milan la scorsa estate ha deciso di puntare su Divock Origi, svincolatosi dal Liverpool, ma senza molte fortune. Il belga dopo sei mesi di rossonero non ha praticamente lasciato traccia.

Due gol, uno contro il Monza e un altro contro il Sassuolo, e nulla più. Troppo poco per un calciatore acquistato per fare il co-titolare di Olivier Giroud. La speranza è chiaramente che i prossimi colpi possano essere più redditizi.

Idea viva

Tra i calciatori, che hanno un contratto in scadenza a giugno, finiti sul taccuino del Milan, c’è certamente Aouar. Il calciatore classe 1998 è davvero una grande opportunità. A fine stagione ha deciso di lasciare il Lione per vive una nuova opportunità. Aouar, che può giocare sia da mediano che da trequartista, ha giocato fino a questo dieci partite, nove in Ligue 1 e una in Coppa di Francia, per un totale di 419 minuti. Il francese ha così realizzato un gol e un assist.

Aouar ha voglia di tornare a sentire la musichetta della Champions League e il Milan, come riporta Relevo, sarebbe in prima linea. Il Diavolo avrebbe avuto dei contatti con l’entourage del giocatore per mesi. I rossoneri dovranno però riuscire a batte la concorrenza del Real Betis.

Nel frattempo Aouar avrebbe sentito alcuno giocatori francesi del Milan per conoscere l’ambiente e per avere delle delucidazioni in merito alla città. In Spagna, però, è l’amico Nabil Fekir a provare a convincere il centrocampista a trasferirsi a Siviglia.

Al momento, però, una decisione non è stata presa, nonostante qualche giorno fa si fosse parlato di un pre-accordo tra Aouar e il Betis. Nelle ultime settimane si sarebbero fate avanti alcune squadre della Premier League, oltre alla Lazio, ma il Milan, come detto, sarebbe ancora in prima fila. Aouar potrebbe essere l’uomo giusto per raccogliere l’eredità di Brahim Diaz.