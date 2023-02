A Pioli la Panchina d’Oro: il tecnico premiato a Coverciano

L’allenatore del Milan conquista la Panchina d’Oro, premio ritirato a Coverciano. Sono stati gli altri tecnico a votarlo, dopo la grande impresa dello Scudetto

E’ Stefano Pioli il miglior allenatore dell’ultima stagione. Il tecnico campione d’Italia ha ricevuto ben 33 voti su 46 da parte dei colleghi.

Una giornata, dunque, da ricordare per Pioli che torna ‘on fire’ dopo un periodo davvero complicato. Oggi a Coverciano gli è stato riconosciuto, dagli altri allenatori, il grande lavoro svolto nello scorso campionato.

Il suo Milan ha conquistato lo Scudetto contro ogni pronostico e non sarà certo un mese da incubo a cancellare tutto. Tonali e compagni, con le vittorie contro Torino, Tottenham e Monza, sono comunque riusciti a rialzare la testa.

Emozioni rossonere

Pioli può così godersi ancora di più la sua Panchina d’Oro, consegnata stamani a Coverciano: “Sono emozionato – riporta gazzetta.it -, quando rivedo quello che abbiamo fatto l’anno scorso le emozioni si sentono ancora. Voglio condividere questo premio con tutte le persone speciali che lavorano a Milanello, col mio staff e soprattutto coi miei giocatori perché ho sempre pensato, come quest’anno, che alleno un gruppo speciale”.

Il tecnico del Milan, che ha battuto Nicola e Spalletti, succede così, nell’albo d’Oro, ad Antonio Conte (Inter 2020-21) e Gian Piero Gasperini (per due stagioni). Proprio il tecnico dell’Atalanta sarà il suo prossimo avversario in campionato.

Ci sarà tempo, invece, per la seconda sfida contro l’ex Inter: il match a Londra, con il Tottenham, è in programma, infatti, l’otto marzo. Si riparte dall’uno a zero dell’andata. Il premio per il miglior allenatore della Serie B, infine, è andato a Fabio Pecchia, che è riuscito nell’impresa di riportare in massima serie la Cremonese.