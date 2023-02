Addio a fine stagione: dal Milan alla Juve

Clamorosa indiscrezione che riguarda il Milan: il club rossonero potrebbe perdere un elemento importante a fine stagione, con la Juventus in pole.

I piani futuri del Milan sono ancora incerti. L’idea è che il club rossonero, nonostante il passaggio di proprietà dello scorso anno, mantenga dettami e programmi già visti sotto la gestione Elliott.

Dunque puntare sulla solidità di bilancio, nessuna spesa esagerata e un progetto tecnico basato sui giovani talenti, non costosissimi, ma già pronti a sbarcare nel calcio che conta.

Eppure un grosso cambiamento potrebbe arrivare a fine stagione. Secondo le ultime indiscrezioni un pezzo rilevante della dirigenza Milan potrebbe fare le valigie, per via di un feeling ancora non trovato con la nuova proprietà RedBird Capital.

Juventus, Massara in pole per diventare nuovo D.S.

L’indicazione arriva dalle pagine del quotidiano sportivo Tuttosport. Arrivano sensazioni concrete sul possibile addio di Frederic Massara al Milan, dopo diverse stagioni trionfali e ricche di soddisfazioni.

Il direttore sportivo rossonero non ha trovato come detto i giusti canali di comunicazione con RedBird e sarebbe meno sicuro di restare al Milan. Nonostante il rapporto eccellente con Paolo Maldini, il futuro di Massara ad oggi è nebuloso più che mai.

Sulle sue tracce si sarebbe messa con una certa sicurezza la Juventus. Il club bianconero sta rifondando il proprio corpo sociale dopo il caos relativo alle plusvalenze false ed al bilancio truccato. A prescindere dalle penalizzazioni, la Juve vuole inserire nuovi dirigenti esperti e preziosi nell’area sportiva. Massara sembra essere il favorito per il ruolo di futuro D.S. bianconero.

Massara ha da poco rinnovato il contratto con il Milan, ma non sarebbe così impossibile vederlo lasciare anzitempo il club. La Juventus ci prova e sonda il terreno, sapendo che l’ex Roma è uno dei direttori sportivi più abili, soprattutto nell’andare a caccia di giovani talenti e fare economia nelle compravendite.

Oltre a Massara, la Juve segue anche un altro D.S. importante di Serie A. Nel mirino c’è pure Cristiano Giuntoli, dirigente del Napoli capolista che ha costruito una squadra a dir poco perfetta nell’ultima sessione di calciomercato estivo.

Moncada può seguire Massara alla Juve

Voci di corridoio parlano addirittura di un doppio scippo Juve al Milan. Infatti oltre a Massara la società di Vinovo sarebbe interessata anche al capo dell’area scouting rossonera. Si tratta del giovane osservatore Geoffrey Moncada.

Una vera risorsa nel progetto Milan, che fa gola anche alla Juventus pronta ad approfittare del feeling tra lui e Massara. Ma ad oggi non trovano ancora conferma tali voci; non è infatti scontato che Moncada possa seguire il suo collega al di fuori di Milanello.