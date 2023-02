Conte manda un messaggio al Milan: è successo ieri

Il Tottenham, eurorivale del Milan in Champions League, torna a far bene anche in campionato con una importante vittoria per la classifica.

Se il Milan ha ripreso la sua corsa in maniera concreta e vincente, anche se meno brillante del previsto, anche i propri eurorivali di Champions League non sono da meno.

Il Tottenham, battuto dai rossoneri nel match d’andata degli ottavi di finale martedì scorso, sono stati in grado di risollevare la testa e uscire da un periodo particolarmente complicato.

Anche se privi di Antonio Conte, che è rimasto per qualche settimana in Italia per riposarsi dopo l’intervento alla cistifellea, gli Spurs sono tornati a brillare con un’ottima prestazione, vincendo uno dei tanti derby londinesi di Premier League.

Tottenham, vittoria secca sul West Ham: torna a segnare Son

Messaggio chiaro e diretto al Milan quello mandato ieri dal Tottenham, che però per una domenica ha deciso di non pensare agli impegni europei futuri, ma di concentrarsi sulla ripartenza in campionato.

Vittoria per 2-0 meritata in casa sul West Ham. Dopo un primo tempo tirato e non bellissimo dal punto di vista delle emozioni, la squadra di Conte (sostituito dal vice Stellini in panchina) ha preso il largo nel secondo tempo.

Al 55′ il vantaggio firmato da Emerson Royal, l’esterno brasiliano inseritosi in posizione da centravanti su una ripartenza del Tottenahm, abile a piazzare il destro dell’1-0 su assist di Davies. Poi al 71′ il neoentrato Son trovava su invito di Kane il tocco del raddoppio. Altro segnale importante, visto che il sudcoreano non segnava dal 4 gennaio scorso.

Una prova, quella di ieri, tipica degli Spurs. Tosti in fase difensiva, abilissimi a colpire in campo aperto dopo aver respinto gli assalti ed i tentativi avversari. Successo fondamentale anche per la classifica di Premier.

Infatti, un po’ come accaduto al Milan grazie agli ultimi successi di misura, il Tottenham riaggancia la zona Champions League salendo al quarto posto e scavalcando il Newscatle, battuto sabato in casa dal Liverpool.

Il programma in vista di Tottenham-Milan

Ovviamente c’è grande attesa per il ritorno degli ottavi di Champions League. La partita Tottenham-Milan è in programma mercoledì 8 marzo prossimo, alle ore 21, allo stadio degli Spurs.

Si ripartirà dall’1-0 per i rossoneri, ovvero il risultato del match d’andata deciso da Brahim Diaz. Prima di quella partita il Milan giocherà due partite, quelle di campionato contro Atalanta e Fiorentina. Il Tottenahm invece affronterà le sfide di Premier con Chelsea e Wolves ed in mezzo il duello di FA Cup con lo Sheffield United.