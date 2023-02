Lele Adani confessa: “Da piccolo ero innamorato del Milan” (VIDEO)

Durante le sue ultime dichiarazioni pubbliche, Daniele Adani ha parlato della squadra per cui tifava quando non era ancora nel mondo del calcio.

Da calciatore è stato un onesto difensore centrale, arrivato anche ad alti livelli grazie al suo passaggio all’Inter e ad alcune convocazioni nella Nazionale maggiore italiana.

Ma oggi Daniele Adani, detto Lele, è conosciuto per essere uno dei maggiori esperti di calcio internazionale in circolazione. L’ex stopper modenese è infatti un commentatore molto ambito, seguito e persino imitato.

Adani è divenuto ancor più celebre grazie alle partecipazioni costanti alla Bobo TV e alla difesa a spada tratta delle sue idee calcistiche. L’idolatria per il calcio argentino, per Leo Messi, come si è visto anche durante le cronache dei Mondiali giocati in Qatar. Un personaggio sopra le righe ma dalle ampie conoscenze.

La rivelazione dell’Adani tifoso: da piccolo era del Milan

Ma di che squadra è in realtà Daniele Adani? “Io tifo per il calcio”, ha sempre detto l’ex difensore nerazzurro, facendo intendere di non avere oggi giorno un club italiano del cuore.

L’ultima intervista rilasciata pubblicamente, nel simpatico podcast Poretcast in compagnia del comico Giacomo Poretti (del trio Aldo, Giovanni e Giacomo) ha svelato un retroscena. Sorprendentemente Adani ha ammesso di essere stato da giovanissimo un forte tifoso del Milan.

“Quando ero piccolo, prima di fare il professionista, mio papà da milanista mi portava allo stadio a vedere il Milan. Per questo io ero innamorato del Milan. Dal mio punto di vista quando ho cominciato a fare il mio lavoro mi sono innamorato di tutte le maglie che ho indossato. Ovvero Modena, Brescia, Fiorentina, Inter…Perché ti affezioni alle persone, conosci i tifosi. Io da grande grazie ad un affetto per un compagno di squadra mi sono innamorato del River Plate. Da ragazzino sei scatenato per il tifo, da grande l’affetto per Matias Almeyda mi ha portato a studiare la storia del River, è stato un amore maggiore”.

Una rivelazione a sorpresa quella di Lele Adani, che dunque ha avuto anche una passione per il Milan prima di cominciare la propria lunga carriera. Nonostante, vista la militanza all’Inter dal 2002 al 2004, in molti pensavano che l’ex calciatore avesse una simpatia più in direzione dei nerazzurri.