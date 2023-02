Massara-Juve, conferma in diretta: “Nome caldo”

Arriva la conferma: Juventus su Frederic Massara. I bianconeri sul dirigente rossonero. Cosa sta succedendo.

Il terremoto che ha travolto la Juventus potrebbe presto indirettamente coinvolgere anche il Milan. In bianconero potrebbe presto sbarcare uno dei maggiori artefici del successo del Milan: Massara. L’annuncio arriva in diretta.

Era il 28 Novembre scorso quando un autentico terremoto ha coinvolto la Juventus. L’intera dirigenza bianconera, incluso il presidente Agnelli, hanno infatti presentato le proprie dimissioni, lasciando i loro rispettivi incarichi nel club.

Un’autentica rivoluzione all’interno del club, inevitabile in seguito al polverone che ha travolto i bianconeri coinvolti nelle indagini sul fronte plusvalenze. In attesa di capire quale sarà il futuro nelle aule di tribunale per la Juventus, dopo la stangata dei 15 punti di penalizzazione ricevuti dalla Corte d’appello FIGC, in casa bianconera si pensa al futuro.

Rivoluzione Juventus: trema anche il Milan

La Juventus deve ripartire con un nuovo quadro dirigenziale ed un nuovo organigramma che possa far rifiorire il progetto dei bianconeri, arenatosi negli ultimi anni. Sono attese dunque grandi novità sul fronte dirigenziale, con i torinesi che intendono ripercorrere le orme dei primi successi da presidente di Andrea Agnelli, che affidando la guida del progetto sportivo a Beppe Marotta e Fabio Paratici ha conquistato ben 9 scudetti.

Si cerca insomma un quadro dirigenziale di primo livello, nel quale ovviamente spicca il ruolo del direttore sportivo, in ultimo ricoperto senza troppo successo da Federico Cherubini.

La Juventus starebbe quindi valutando tutti i possibili candidati a ricoprire con successo il ruolo di direttore sportivo. Tra questi, in particolare, uno avrebbe convinto i vertici bianconeri e sarebbe pronto a sbarcare all’ombra della Mole. Si tratta di Frederic Massara, oggi nella dirigenza del Milan.

Juventus su Massara, arriva la conferma: “E’ un nome caldo”

E’ innegabile che dietro la crescita del progetto sportivo del Milan, culminato con la vittoria dello scorso campionato, vi sia soprattutto l’arrivo in dirigenza di Paolo Maldini e Frederic Massara. Il duo ha dimostrato un grande fiuto per i giovani talenti (ormai diventati campioni, da Leao a Hernandez, passando per Tonaali), autorevolezza, e una grande capacità di imbastire un progetto vincente a basso costo.

🎙️Bonsignore (CorSport) a TVPLAY_CMIT: "#Massara è uno dei nomi più caldi per la #Juventus. Immagino che una figura esclusivamente dedicata all'ambito sportivo sarà messa nei quadri dirigenziali e Massara è uno dei nomi forti che si stanno considerando" — calciomercato.it (@calciomercatoit) February 20, 2023

Tutte qualità che in questo momento farebbero particolarmente gola a Torino, visto le concrete possibilità di non centrare la qualificazione in Champions League e di dovere ripartire da una rosa più giovane e snella. Questo avrebbe fatto balzare Massara in cima alla lista dei desideri dei bianconeri, che sarebbero pronti a strapparlo ai rivali.

Il giornalista Filippo Bonsignore, intervenuto a TVPlay, ha confermato l’indiscrezione: il dirigente rossonero è uno dei nomi caldi per la Juventus. “Immagino che una figura esclusivamente dedicata all’ambito sportivo sarà messa nei quadri dirigenziali e Massara è uno dei nomi forti che si stanno considerando”. Che il sodalizio sportivo vincente tra Maldini e Massara sia già arrivato alla fine?