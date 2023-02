Mike Maignan subito in campo: la notizia che fa sognare i tifosi

Il rientro di Mike Maignan è finalmente alle porte. Dopo un lungo calvario il portiere francese è pronto al rientro.

Buone notizie dall’infermeria per Stefano Pioli: Mike Maignan potrebbe presto fare rientro in campo. La notizia è un’autentica gioia per i tifosi rossoneri. Il portiere è assente da lunghissimo tempo. Il Milan spera.

E’ stata una stagione a dir poco travagliata per Mike Maignan. Una stagione che, si può dire, per il portiere rossonero non è mai davvero cominciata. Il giocatore infatti non scende in campo dal 22 Settembre scorso, quando un problema al polpaccio lo aveva costretto allo stop. Sembrava potesse essere un infortunio risolvibile nel giro di qualche settimana, ma così non è stato. Il momento del rientro in campo è continuato a slittare, tra ricadute e nuovi problemi, sino ai giorni nostri.

L’ultimo “intoppo” risale al mese di Dicembre. Tutti erano convinti che Maignan potesse rientrare dopo la lunga pausa mondiale e giocare tutta la seconda parte di stagione, ma così non è stato. Un problema accusato a Dubai ha fatto slittare nuovamente il completo recupero. Da li in poi, il Milan ha scelto la strada della prudenza. Il ritorno tra i pali di “Magic” Mike viene trattato con grande cautela, con una certa insofferenza da parte dei tifosi che si chiedono che fine abbia fatto il loro supereroe. Le loro richieste potrebbero essere però presto esaudite.

Maignan, il giocatore pronto al rientro: ecco quando

Mancherebbe davvero poco infatti al ritorno di Maignan in campo. Secondo quanto riportato da Sky Sport infatti il portiere francese avrebbe recuperato a pieno dal suo lunghissimo infortunio, e sarebbe pronto a tornare a disposizione di Pioli già nella sfida contro l’Atalanta. Resta da vedere se Pioli vorrà rischiare subito il portiere dal primo minuto, oppure se opterà per un reinserimento graduale di Maignan nell’undici titolare.

E’ innegabile che l’assenza del giocatore si sia fatta particolarmente sentire in quel di Milanello. Maignan è uno dei migliori nel suo ruolo, e con le sue parate si è rivelato decisivo per la vittoria dello scudetto regalando tanti punti alla squadra rossonera. Non solo, oltre che tra i pali la sua presenza è fondamentale per la costruzione della manovra e per l’uscita della palla dalla difesa. Maignan è poi uno dei leader dello spogliatoio, e la sua presenza e il suo carisma si fanno certamente sentire tra i compagni.

Va da sé dunque che la sua assenza ha avuto un impatto non indifferente nella turbolenta stagione dei rossoneri. Per questo si tratta di un recupero davvero importante per Pioli che, dopo le vittorie in campionato contro Torino e Monza e l’exploit in Champions contro il Tottenham, potrebbe ricevere dal rientro di uno dei suoi fuoriclasse un ulteriore boost per la stagione.