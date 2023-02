Origi, la risposta di Mané spiazza tutti: “È il migliore”

Origi gode di enorme stima dalle parti di Liverpool, dove ha giocato per diversi anni. E c’è Mané, ora al Bayern Monaco, che lo elogia.

La stagione di Divock Origi non è di quelle da ricordare, almeno finora. Arrivato al Milan già infortunato e poi vittima di altri infortuni muscolari, non è riuscito a dare l’apporto che ci si aspettava.

L’attaccante belga ha messo a segno solamente due gol, non riuscendo a sfruttare pienamente le occasioni che Stefano Pioli gli ha concesso. Ad esempio l’ultima a Monza, dove è partito titolare e non ha inciso particolarmente. Mancano tante partite e lui ha il tempo di dimostrare il suo valore.

È importante che dia dei segnali per evitare che il club valuti un’eventuale cessione in estate. Essendo arrivato a parametro zero, la vendita del cartellino dell’ex Liverpool può consentire di mettere a bilancio una discreta plusvalenza. Secondo il sito specializzato Transfermarkt, il suo valore oggi è di 10 milioni di euro.

Mané elogia Origi

Origi ha lasciato buoni ricordi a Liverpool, dove ha vinto tutto ed è stato anche protagonista del trionfo in Champions League con doppietta al Barcellona in semifinale e poi gol in finale al Tottenham. Jurgen Klopp lo ha definito “una leggenda” dei Reds.

Tra coloro che apprezzando molto il belga c’è Sadio Mané, che già nella scorsa stagione aveva lasciato Anfield Road per trasferirsi al Bayern Monaco. Ospite di 1teamsports su TikTok, ha così risposto quando gli è stato chiesto quale sia il migliore attaccante col quale ha giocato in carriera: “È Origi, grande finalizzatore“.

Mané a Liverpool ha avuto come compagno anche un certo Roberto Firmino, per non parlare di un esterno offensivo fortissimo come Mohamed Salah. Ma evidentemente gli è rimasto impresso l’attuale centravanti del Milan, che non è mai stato un vero bomber ma che ha realizzato alcuni gol che a Liverpool resteranno nella memoria di tutti.