Shevchenko incoraggia De Ketelaere: “Deve trovare la grinta, il gol arriverà” (VIDEO)

Shevchenko è stato intervistato anche sul Milan in occasione di un evento organizzato da United Onlus: tra i temi affrontati anche De Ketelaere.

Andriy Shevchenko ha lasciato grandi ricordi al Milan, segnando tanti gol e contribuendo a vincere diversi trofei. Un suo addio nell’estate 2006 fece male ai tifosi, che comunque poi si consolarono con la vittoria della settima Champions League.

Adesso il mondo rossonero è particolarmente vicino a Sheva a causa della guerra che ha colpito la sua Ucraina. Sono mesi difficili per un popolo che sta soffrendo per colpe non proprie, bensì di una politica spesso incapace. La speranza è che il conflitto armato possa terminare quanto prima, hanno già perso la vita troppe persone.

In Italia c’è chi cerca di essere di aiuto, ad esempio la United Onlus che con Sheva ha dato vita a United for Ukraine per raccogliere aiuti per sostenere la popolazione ucraina. Per stasera è stato organizzato un evento presso l’Hotel Gallia di Milano.

Shevchenko parla del Milan: incoraggiamento a De Ketelaere

Shevchenko durante la serata si è concesso ai microfoni dei giornalisti e ha parlato anche del Milan, a partire dall’impegno di Champions League dell’8 marzo contro il Tottenham: “Sarà una trasferta difficile. Il Tottenham gioca bene in casa, sa alzare i ritmi. Comunque vedo il Milan crescere, ha ritrovato vittorie e serenità. Pioli ha vinto la Panchina d’Oro come migliore allenatore della Serie A e merita complimenti“.

Un messaggio per Alberto Zaccheroni, che recentemente ha avuto un problema di salute e che in carriera è stato allenatore anche dell’ex attaccante rossonero: “Spero che stia bene al più presto. È stata una persona importante per la mia carriera“.

Sheva crede molto nel Milan e spera di rivederlo ad altissimi livelli: “Il Milan ha vinto lo scorso campionato, durante la stagione può succedere un momento difficile e di crisi. Però vedo un Milan che sta uscendo da questo periodo complicato. Ho visto un buon Milan in Champions, i tifosi hanno dato una spinta importante alla squadra, che aveva un passo molto diverso dalle partite precedenti. Spero che ritrovi continuità di risultati. Al Milan manca un po’ di esperienza, visto che non gioca da tempo a certi livelli, ma spero che possa essere competitivo“.

Infine anche delle parole per Charles De Ketelaere: “Deve trovare la grinta dentro di sé. Sicuramente manca un po’ di esperienza, però si vede che ha qualità tecnica. Gli manca il gol per sbloccarsi, penso che avendo occasioni in ogni partita il gol arriverà“.