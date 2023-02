Calciomercato Milan, addio a zero: Maldini fiuta l’occasione

Grande chance per il Milan sul mercato verso l’estate prossima. Maldini è sulle tracce del calciatore che ha deciso ufficialmente di svincolarsi.

Negli ultimi anni il Milan ha sviluppato le proprie trame di calciomercato in entrata su due livelli. Da una parte gli acquisti e gli investimenti sui giovani talenti internazionali, anche a cifre non così basse. Come dimostrano gli affari De Ketelaere, costato sui 35 milioni, ma in precedenza anche i colpi Tomori, Tonali e Leao.

Dall’altra c’è sempre un attenzione per gli affari più convenienti e meno onerosi. Il Milan nelle ultime sessioni di mercato estive ha infatti ottenuto i cartellini di calciatori esperti e affidabili anche a costo zero. Basta ricordare gli arrivi di Giroud (costato circa mezzo milione), Origi e Mandzukic, tutti low-cost ma con fortune alterne.

Proprio il mercato dei parametri zero potrebbe garantire nuove occasioni per il Milan in vista dell’estate 2023. Infatti Paolo Maldini avrebbe fiutato un affare importante riguardo un calciatore che, come ammesso anche dal suo club, sicuramente si svincolerà al termine della stagione corrente.

Dahoud ha deciso: addio al Borussia a costo zero. Il Milan ci prova

Il talento in questione, che ha definitivamente chiuso le porte al rinnovo contrattuale, arriva dalla Germania. Si tratta di Mahmoud Dahoud, 27enne centrocampista siriano con passaporto tedesco.

Dahoud è una risorsa del Borussia Dortmund, ma con grande sorpresa ha deciso di cambiare aria a fine contratto. Lo stesso club tedesco ha annunciato la prossima fine del rapporto: “Ho avuto una conversazione molto aperta e onesta con Mo la scorsa settimana. Lui è con noi da ormai sei anni, è un bravissimo calciatore e ho davvero un’altissima opinione di lui a livello sportivo e personale. Tuttavia, abbiamo deciso di non rinnovare il contratto” – ha ammesso il d.s. Sebastian Kehl.

Secondo il portale tedesco Sport1.de, Dahoud sarebbe già nel mirino di diversi club. Tra questi spunta il Milan, molto intrigato dall’idea di portare questo calciatore classe ’96, dunque nel pieno della sua maturità, in Serie A a costo zero.

La concorrenza è comunque folta; Napoli, Siviglia e Leicester sono le altre squadre europee interessate al destino di Dahoud. Il quale candidamente ha detto di sperare in un approdo in un club di prima fascia: “Non vedo davvero l’ora di affrontare una nuova sfida. Voglio assolutamente giocare ad alto livello in uno dei migliori campionati”.

La carriera di Dahoud

Nato in Siria ma praticamente tedesco al 100%, Mahmoud Dahoud ha sempre giocato in Bundesliga. E’ cresciuto nelle giovanili del Fortuna Dusseldorf per poi passare al Borussia Möchengladbach, altro club che punta molto sui giovani. Nel 2017 il trasferimento per 12 milioni di euro al Borussia Dortmund.

Centrocampista tecnico con spunti offensivi, Dahoud non è mai stato considerato un titolarissimo a Dortmund. Bensì una discreta risorsa in corso d’opera, come dimostrano le sole 5 presenze stagionali in Bundesliga. Per non disperdere il suo talento da mediano dai piedi buoni, il siriano è pronto ad una nuova avventura.