Calciomercato Milan, addio Rebic: il sostituto “gratis” dalla Premier

Il Milan guarda con interesse al mercato di parametri zero: nel mirino un giocatore della Premier League che potrebbe tornare molto utile.

Paolo Maldini ha sottolineato più volte che oggi il Milan non può competere con le big d’Europa sul calciomercato, quindi è necessario essere creativi e sfruttare le occasioni. E non è un caso che il progetto sia basato soprattutto su giovani che spesso vengono acquistati a prezzi non troppo alti.

Il fatturato rossonero è in crescita, però per una svolta netta sarà fondamentale la realizzazione del progetto stadio. Purtroppo, ad oggi, non ci sono certezze su quando la squadra potrà giocare in un nuovo impianto sportivo. Ci sono ancora discussioni in corso e tante incognite.

Nel frattempo, la dirigenza deve arrangiarsi con le risorse economiche a disposizione e ovviamente guarda anche al mercato dei parametri zero. Ci sono alcuni nomi interessanti che si possono svincolare al termine di questa stagione e che farebbero comodo a Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, colpo a zero dal Crystal Palace?

Secondo quanto rivelato dal giornalista Nizaar Kinsella su Evening Standard, il Milan ha manifestato un serio interesse nei confronti di Wilfred Zaha. Il 30enne esterno offensivo ha un contratto con il Crystal Palace che scade a giugno 2023 e può già firmare per una nuova squadra.

L’anglo-ivoriano è un’ala sinistra che in caso di necessità può agire anche da seconda punta. Sarebbe utile ai rossoneri nell’ottica di una possibile cessione di Ante Rebic, che in questa stagione sta deludendo e che potrebbe partire nel calciomercato estivo. L’ex Manchester United potrebbe essere un buon vice di Rafael Leao, il quale deve comunque rinnovare il suo contratto ancora.

Zaha in questa stagione ha messo insieme 6 gol e 3 assist in 20 presenze. In generale, con il Crystal Palace ha totalizzato 89 reti e 76 assist in 450 partite disputate. Dopo tante stagioni con la maglia dei The Eagles, che più volte gli hanno proposto il rinnovo, ha voglia di provare una nuova esperienza.

Zaha tentato dall’Al Nassr di Cristiano Ronaldo

Il Milan non è l’unica squadra interessata al nazionale ivoriano. Evening Standard spiega che Zaha sta prendendo in forte considerazione l’opzione di trasferirsi in Arabia Saudita. A volerlo è l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Il club saudita è molto ricco e certamente più mettere sul tavolo un’offerta economica superiore a quella rossonera.

Oltre all’Al Nassr, altre due società della Saudi Pro League hanno messo gli occhi sul giocatore: l’Al Hilal e l’Al Ittihad. Il Milan rischia di non poter competere con le ricche proposte arabe. Molto dipenderà dalla volontà di Zaha, se sceglierà di rimanere in Europa per competere in un campionato top oppure se si farà attrarre dai petroldollari.