Calciomercato Milan, non solo Psg: spunta anche il Bayern Monaco

Il Bayern Monaco si unisce alla corsa per l’ex obbiettivo rossonero: è guerra contro il PSG. Il giocatore sempre più lontano da Milano

Il mercato di Gennaio è finito da appena un paio di settimane, ma la mente dei dirigenti sportivi è già focalizzata sulla prossima stagione e sulle trattative da portare avanti in estate. Tra i protagonisti della prossima sessione di calciomercato ci sarà anche un obbiettivo rossonero.

Non è un segreto che su Hakim Ziyech ci siano ormai da tempo gli occhi del Milan. I rossoneri lo hanno inseguito a lungo il giocatore, senza però mai riuscire a portare a termine la trattativa. Il giocatore del Chelsea, reduce da un mondiale stellare, è ai margini del progetto dei bleus ed è destinato a cambiare aria. In stagione ha giocato poco più di 500 minuti per un totale di 12 partite: troppo poche per un talento simile. Negli ultimi mesi, però, che hanno visto lievitare il costo del giocatore, le possibilità di vederlo sbarcare a Milano si sono nettamente ridotte.

Ziyech, il Bayern Monaco pronto alla sfida con il PSG

Nel mese di Gennaio infatti sul giocatore è piombato il PSG. Il trasferimento in Francia sembrava ormai cosa fatta, ma all’ultimo è sfumato. I parigini, però, sono pronti a tornare alla carica in estate presentando la giusta offerta al Chelsea. Il marocchino ha già dato il suo si per aggiungersi alla stellare formazione francese. Attenzione, però, a scommettere troppo velocemente su un suo arrivo al Parco dei Principi.

C’è anche un’altra squadra infatti che ha messo il mirino su Ziyech. Si tratta del Bayern Monaco, da sempre attento a scovare le giuste occasioni. I tedeschi potrebbero sfruttare il problema burocratico che ha fatto slittare il trasferimento al PSG del giocatore per inserirsi nella trattativa con il Chelsea e strappare un sì ai londinesi. I bavaresi si sono ufficialmente iscritti alla corsa del giocatore.

Il Chelsea, da suo canto, ha fretta di concludere e di recuperare l’investimento da 40 milioni di euro fatto nell’estate del 2020, e vorrebbe recuperare la cifra investita. E’ facile che la base di partenza per convincere i londinesi siano proprio quei 40 mila euro spesi in origine.

Al momento, il PSG continua ad essere in vantaggio nella corsa all’attaccante, forte del sì incassato a Gennaio e del suo gradimento. Non è escluso però che l’inserimento di un altro club importante come il Bayern possa fare “vacillare” il giocatore.

E il Milan? Come detto, i rossoneri hanno più volte in questi anni provato a portare a Milano il calciatore. Il Mondiale, però, sembra aver fatto svanire le speranze rossonere: troppo alto il costo del giocatore, impossibile per il Milan potere competere a livello economico con PSG e Chelsea. Le vie del mercato, si sa, sono infinite, ma sembra difficile che possa riaccendersi la fiamma su un possibile arrivo di Ziyech a MIlano.