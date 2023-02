Dest, l’assist del Barcellona al Milan: adesso il riscatto è più probabile

Filtrano indiscrezioni importanti che interessano il mercato del Milan. L’acquisto di Sergino Dest è ora più probabile. Decisiva la mossa del Barcellona

C’è ancora un bel pezzo di stagione da giocare e vivere, ma il Milan sta già cominciando a ragionare sulla prossima. Qualificazione in Champions League alla mano, Maldini e Massara potranno concedersi un mercato più oculato e di qualità rispetto a quello passato. Al momento, gli acquisti della scorsa estate non stanno dando i frutti sperati, eccetto Malick Thiaw, grande rivelazione di questa seconda parte di stagione.

Per il resto, il Milan e i tifosi stanno aspettando a braccia aperte lo sbocciare del talento Charles De Ketelaere. Si spera che il belga riesca ad emergere quanto prima, dando ragione al gran bene che si è detto di lui. Sia De Ketelaere che Thiaw sono stati acquistati a titolo definitivo. Ci sarà dunque da ragionare maggiormente sulle situazioni dei prestiti. Brahim Diaz, Aster Vranckx e Sergino Dest, con Bakayoko che senza dubbio farà ritorno alla base e quindi a Londra sponda Chelsea.

Su Diaz le valutazioni sono cominciate da un po’. Tante voci si stanno rincorrendo e contraddicendo. In Spagna sono sicuri della volontà del Real Madrid di riportarlo nella capitale, con il rinnovo di contratto già concordato. In Italia, invece, si hanno pochi dubbi sul fatto che Paolo Maldini non vuole farsi scappare il folletto spagnolo, e quindi acquistarlo a titolo definitivo a giugno esercitando il diritto di riscatto.

Incognita Vranckx

Per quanto riguarda Aster Vranckx sono aumentati i dubbi e le perplessità nell’ultimo periodo. Dopo il pareggio contro la Roma, lo stesso da cui è partita la crisi del Milan, il centrocampista belga è stato un pò accantonato. Non è un caso, e anche sorprendente, che contro il Monza Stefano Pioli abbia mandato in campo Tiemouè Bakayoko, uno che sembrava totalmente ai margini del progetto.

Su Vranckx vige un diritto di riscatto fissato a 12,5 milioni di euro. Il Milan dovrà decidere in estate se strapparlo definitivamente al Wolfsburg, ma per come stanno le cose adesso appare un ipotesi assai remota. Il talento belga ha comunque altri tre mesetti davanti per provare a convincere l’area tecnica rossonera a puntare su di lui.

E infine Sergino Dest, una lampadina che al Milan si è accesa ad intermittenza, convincendo a tratti, deludendo per altri. Ma dalla Spagna arriva una novità che può interessare molto a Maldini e Massara.

Dest, Milan che fai? C’è lo sconto

A proposito di Sergino Dest, il tabloid spagnolo SPORT ha fatto sapere che il Barcellona ha tutta l’intenzione di cederlo in estate. Laporta ha necessità di monetizzare. Servono qualcosa come 100 milioni di euro per far quadrare i conti dopo il mercato pazzesco della scorsa estate. Dest è nella lista dei cedibili, insieme ad altri giocatori attualmente in prestito come Lenglet (Tottenham), Umtiti (Lecce), Trincao (Sporting Lisbona) e Collado (Elche).

La notizia davvero interessante è che il Barcellona è pronto ad accontentarsi di una cifra simile ai 12 milioni di euro per liberarsi di Sergino Dest, lui che era stato fortemente voluto dall’ex allenatore dei blaugrana Ronald Koeman. Ricordiamo che il Milan ha concordato con il Barca un diritto di riscatto di 20 milioni di euro per Dest in estate. Ma gli stessi spagnoli si sono forse resi conti che nessuno sarà disposto a spendere una cifra simile per il talento statunitense.

Sergino ha classe e talento, ma manca ancora qualcosa di importante. La sua esperienza al Milan lo sta dimostrando. Discontinuo dentro la partita, sta facendo un pò di fatica ad ambientarsi. Anche lui, come Vranckx proverà a ritagliarsi uno spazio, ma non è detto ci riesca. La possibilità di uno sconto sulla cifra iniziale potrà comunque incentivare Maldini e Massara nell’investimento. Parliamo pur sempre di un giocatore giovane e con ampi margini di miglioramento. Molto importante la sua duttilità, esterno di sinistra o di destra, in attacco o in difesa.

Se son rose fioriranno!