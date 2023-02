“Non si vende”, il Milan fa muro: l’annuncio in diretta

I rossoneri puntano a recuperare tre giocatori importanti e si aspettano tanto da De Ketelaere. Zittiti gli ultimi rumors di calciomercato

Sono stati nove giorni davvero intensi per il Milan. La squadra rossonera da venerdì scorso, 10 febbraio, dal match contro il Torino, ha finalmente rialzato la testa, conquistando tre vittorie importanti, tra Serie A e Champions League.

Il Milan è tornato a correre e domenica ecco la prova del nove. A San Siro arriva l’Atalanta, un successo contro i bergamaschi permetterebbe alla squadra di Pioli di allungare e vivere con maggiore serenità le prossime sfide.

La settimana che inizierà domani per il Milan, quando tornerà ad allenarsi a Milanello, si preannuncia davvero importante. Si dovranno ricaricare le pile e verosimilmente si potrebbe recuperare tre giocatori fondamentali.

Rientri importanti

Anche Carlo Pellegatti conferma, sul proprio canale YouTube, annuncia il ritorno di Maignan, Florenzi e Bennacer: “In questa settimana potremmo recuperare tre giocatori, Florenzi che dovrebbe tornare a disposizione di Pioli e Maignan, che andrà monitorato tutta la settimana, per capire se finalmente i suoi problemi sono risulti. Essendo un portiere non ha senso metterlo in panchina per poi farlo subentrare mezzora. Se si allenasse bene 3-4 giorni potrebbe mettersi a disposizione come titolare. Questa settimane è inoltre quella che dovrebbe restituire al Milan Bennacer.

L’algerino è la garanzia di gioco bello, di gioco organizzato. Io credo nei valori del gioco del Milan. Pioli è riuscito a recuperare un gruppo che sembrava perso nella nebbia. Quindi il Milan è pronto a recuperare tre giocatori, uno per la panchina e due per la titolarità ma non facciamo titoloni, soprattutto su Maignan”.

Futuro scelto per De Ketelaere

Parole importanti quelle usate da Pellegatti, poi, per De Ketelaere. Nelle ultime ore si è parlato di un possibile addio. Il giornalista non ha dubbi:

“Ieri ho letto che ci sarebbero dei rumors legati a delle squadre inglesi, come Leicester Brighton… immagino molti commenti “diamolo via”, il Milan è un club ricco e non svende. Da quello che mi risulta, il club rossonero spera che il calciatore possa risorgere. Vorrei vederlo sulla fascia destra, con Leao e Giroud, dove si occuperebbe di andare e fare la differenza là. Stavo dicendo che il Milan non ha alcuna intenzione di cederlo. Sono convinto che Pioli vorrà rivederlo dopo le vacanze nelle prime amichevoli di luglio e così ci sarà tutto il tempo per valutare. Si spera comunque che diventi un giocatore diverso già adesso. In questo momento è molto lontano dal giocatore che Pioli si aspetta ma non mi risultano intenzioni di vendere De Ketelaere. Se i club inglesi venissero con soldi importanti verrebbe valutata la cosa ma per principio si spera che De Ketelaere finalmente torni un giocatore vero, un giocatore forte, che corra, tiri e metta in campo la qualità”.