Tutti d’accordo, acquisto da Milan: doppio annuncio

Le parole dell’ex stella del Milan. Sul talento del calciatore belga non ha alcun dubbio. E’ solo questione di tempo: ormai tutti concordano

Il Milan è riuscito a rialzare la testa, ottenendo tre vittorie in nove giorni. Venerdì 10 febbraio è arrivato il successo contro il Torino che ha dato il via alla rinascita del Diavolo, poi sono andati ko sia il Tottenham che il Monza di Galliani e Berlusconi.

La crisi sembra essere alle spalle ma domenica sera c’è una vera e propria prova del nove. A San Siro arriva l‘Atalanta di Gian Piero Gasperini, reduce dal ko contro il Lecce. Con i bergamaschi non è mai stato facile giocare, con il tecnico di Grugliasco che dà sempre il meglio di se con i rossoneri. Ci sarà da sudare per ottenere un risultato positivo che certificherebbe la guarigione del Diavolo.

Stagione complicata

E’ evidente che fin qui la stagione del Milan non è stata per nulla facile. Lo Scudetto ha ormai preso la direzione di Napoli e bisognerà soffrire per centrare una qualificazione in Champions League.

Ruud Gullit, intervenuti ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha parlato così del momento della squadra rossonera: “Stanno combattendo e soffrendo. Finora non tutto è stato facile come lo scorso anno. Magari perché nel 2021-22 ogni cosa è andata nel verso giusto, mentre adesso… In questa prima parte di stagione le cose sono state più difficili di quello che un po’ tutti si aspettavano, ma nel calcio non sai mai: in Champions hanno vinto l’andata degli ottavi contro il Tottenham. Vediamo come finisce“.

Fiducia in De Ketelaere

Inevitabile una battuta su Charles De Ketelaere. Dopo il gol sbagliato contro il Monza il nome del belga è tornato a riempire le pagine dei giornali sportivi. Si sta criticando pesantemente il suo acquisto ma dalle parti di Casa Milan non ci sono dubbi.

Il talento di De Ketelaere emergerà. E’ solo questione di tempo. Ne è convinto anche Gullit: “Il belga è giovane ed è un bel talento. Il calcio italiano non è semplice e bisogna capirne le difficoltà, adattarsi alla tattica. Aveva iniziato bene, ma poi si è un po’ perso. Sono convinto che, se gli daranno tempo e fiducia, farà bene“.

Convinzione questa di Ruud Gullit che ha anche Shevchenko. La stella ucraina è tornata a Milano. Ha assistito alla partita contro il Tottenham e ieri era presente in uno degli hotel più importanti del capoluogo lombardo per un momento di solidarietà, insieme a tanti personaggi illustri del mondo dello sport, dello spettacolo e della politica. per la sua Ucraina. C’è stato così modo di parlare di Milan e in chiusura è arrivata una battuta su De Ketelaere: “Deve trovare la grinta dentro di sé. Sicuramente manca un po’ di esperienza, però si vede che ha qualità tecnica. Gli manca il gol per sbloccarsi, penso che avendo occasioni in ogni partita il gol arriverà“. Gli ex Milan dunque appaiono d’accordo: non è tempo di bocciare l’acquisto di De Ketelaere al Milan