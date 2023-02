“Andrà via sicuramente”: l’ammissione del presidente lo avvicina al Milan

Parole importanti per l’obiettivo di mercato del Milan in vista della prossima stagione. Il presidente del suo club ha già messo le mani avanti.

Non c’è dubbio che l’estate prossima, quella del 2023, il Milan dovrà ritoccare ulteriormente la propria squadra per restare competitivo su diversi fronti ed ambiti.

In tanti stanno criticando il mercato effettuato lo scorso anno, con troppe risorse spese solo per un calciatore (De Ketelaere) senza badare ad investimenti sugli altri reparti, in particolare il centrocampo e l’attacco. Proprio quest’ultima zona di campo dovrà essere ringiovanita con almeno un innesto di prospettiva.

Diversi sono i profili seguiti e sondati da Paolo Maldini e Frederic Massara in vista della prossima stagione. I due dirigenti hanno messo, tra gli altri, nel mirino un centravanti francese che sta facendo faville in Ligue 1. Nonostante la giovane età si parla di lui come di un realizzatore di grande efficacia e qualità.

Balogun, sicuro l’addio al Reims: arriva la conferma

L’attaccante in questione è Folarin Balogun. Inglese con passaporto statunitense, classe 2001 che sta meravigliando gli osservatori di tutta l’Europa con numeri e prestazioni esaltanti.

A 21 anni è già tra i migliori marcatori di Francia, con 15 reti realizzate in 23 presenze stagionali. Il tutto con la maglia del Reims, il club francese che lo ha preso in prestito dall’Arsenal la scorsa estate. Il suo futuro è segnato, come ammesso di recente dal presidente della società transalpina Jean-Pierre Caillot.

Il patron del Reims ha parlato a France Bleu dell’impossibilità di trattenere Balogun in futuro: “Per tutti era uno sconociuto l’anno scorso, oggi è invece un campione già affermato. Lo abbiamo voluto fortemente e siamo riusciti ad ottenerlo in prestito dall’Arsenal. Se proveremo a trattenerlo? Credo sia impossibile, sappiamo che i giovani calciatori vengono da noi per crescere e maturare. Ma Balogun è destinato a qualcosa di più grande, tornerà nel suo club o passerà ad un top club internazionale”.

Dunque addio Reims a fine stagione, mentre l’Arsenal ha già diversi club alle calcagna per trattare Balogun. Il Milan è tra questi, visto che Maldini e compagnia lo considerano un centravanti di belle speranze, con un’esperienza importante come quella di Ligue 1 alle spalle.

Quanto vale Folarin Balogun sul mercato

Ad oggi il cartellino di Folarin Balogun viene valutato intorno ai 15 milioni di euro, vista la giovane età e la poca esperienza ad alti livelli internazionali. Ma il suo ruolino di marcia potrebbe aumentare i costi.

L’Arsenal lo riporterà alla base al termine della stagione, poi valuterà se ascoltare le proposte dei club interessati, cederlo ancora in prestito (ad un club maggiore rispetto al Reims) oppure se trattenerlo come alternativa agli attaccanti titolari Gabriel Jesus e Nketiah.

Il Milan è in buona compagnia: oltre ai rossoneri anche Lazio, Inter e Napoli sono sulle sue tracce. Pare che i Gunners possano cederlo per non meno di 30 milioni.