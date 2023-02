Bennacer e Calabria: c’è la data del rientro

Pioli spera di avere al più presto un Milan completo: le ultime news sui recuperi di Maignan, Florenzi, Bennacer e Calabria.

La stagione del Milan è stata sicuramente caratterizzata da troppi infortuni e sarà fondamentale intervenire per evitare di replicare questo scenario anche nella prossima. Davvero tanti i problemi fisici che hanno fermato i giocatori rossoneri.

Il caso più eclatante è, senza dubbio, quello di Mike Maignan. Il portiere francese si è infortunato al polpaccio sinistro a settembre e ha avuto delle ricadute che gli hanno impedito di tornare in campo per mesi. Finalmente ieri ha potuto lavorare con il gruppo, seppur solo nella prima parte dell’allenamento, per la prima volta.

Nei prossimi giorni si capirà se Maignan potrà essere convocato già per il big match di domenica Milan-Atalanta. Dovrebbe essere certamente a disposizione per il ritorno degli Ottavi di Champions League contro il Tottenham a Londra, in programma l’8 marzo. Per poterlo convocare, sarà necessario inserire lui al posto di Ciprian Tatarusanu in lista UEFA. Prima della partita contro gli Spurs ci sarà anche quella contro la Fiorentina, altra occasione per rivederlo tra i pali.

Florenzi, Calabria e Bennacer: quando rientrano?

I carichi di lavoro di Maignan aumenteranno progressivamente e si spera di averlo al top della condizione a breve, ma sempre senza forzare e adottando la prudenza necessaria. Dopo un lungo calvario, non si può rischiare una ricaduta ulteriore.

Un altro che è vicino al recupero è Alessandro Florenzi, che come Mike ieri ha svolto una prima parte di allenamento con i compagni e poi ha fatto un lavoro personalizzato. L’ex Roma ha delle chance di tornare tra i convocati per Milan-Atalanta. Anche il suo rientro sarebbe importante per mister Pioli, che disporrebbe di un’opzione in più sulle fasce.

Per quanto riguarda Davide Calabria e Ismael Bennacer, è probabile che si debba aspettare la gara del 4 marzo contro la Fiorentina a Firenze. Entrambi ieri hanno svolto una seduta personalizzata sul campo, non sono ancora recuperati.

Calabria e Bennacer, che infortuni hanno avuto

La notizia dell’infortunio di Calabria è arrivata il 17 febbraio, quando il Milan ha fatto sapere che il capitano aveva accusato una lesione del muscolo otturatore dell’anca. Annunciato uno stop di almeno 10 giorni, con successivi controlli da effettuare. La sua assenza contro l’Atalanta era già scritta, ma si era di averlo disponibile contro la Fiorentina.

Per quanto concerne Bennacer, l’infortunio risale ancora al 30 gennaio. Per lui un problema muscolare al bicipite femorale sinistro. Pioli nella conferenza stampa pre Milan-Torino era apparso possibilista su un rientro in Champions contro il Tottenham, però così non è stato. Il centrocampista algerino ha saltato anche il match di Monza e potrebbe non esserci neppure con l’Atalanta. A Firenze dovrebbe mancare. Vediamo i prossimi giorni di allenamento come andranno.