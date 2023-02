Bivio Milan: doppia pista a zero per il centrocampo

I rossoneri sono pronti ad acquistare un nuovo centrocampista, a parametro zero. Ecco le due idee del Milan in vista della prossima stagione

Sarà un’estate calda quella che vivrà il Milan. Il Diavolo e i suoi tifosi si augurano di trascorrere dei mesi emozionanti sul mercato, così da poter vedere rafforzata la propria squadra. Ci si aspetta, certamente, un giugno diverso rispetto a quello scorso, dove la proprietà ha dovuto trattare i rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara. Così molti obiettivi sono sfumati.

E’ evidente che la dirigenza del Milan stia già programmando i prossimi colpi. In attesa dei rinnovi di Rafael Leao e Olivier Giroud, il Diavolo sta guardando con interesse ai calciatori che vedranno scadere il proprio contratto il prossimo giugno. Un colpo a parametro zero appare davvero possibile, soprattutto per rafforzare il reparto di centrocampo.

In difesa, l’esplosione di Thiaw fa dormire sonni tranquilli a Maldini. In attacco, invece, si sta facendo sempre più strada l’idea di prendere, finalmente, un nuovo centravanti giovane da affiancare ad Olivier Giroud, visto il contributo praticamente pari a zero di Divock Origi.

Addii a centrocampo

A centrocampo, come detto, può dunque arrivare un colpo a parametro zero. In estate andrà via certamente Tiemoué Bakayoko e verosimilmente anche Vranckx. Pioli nell’ultimo periodo non lo ha più utilizzato e appare sempre più difficile un suo riscatto per 11 milioni dal Wolfsburg.

A fine stagione, inoltre, si faranno i conti anche con Yacine Adli, sparito completamente dai radar del tecnico rossonero. Sta giocando tanto e come titolare, invece, Brahim Diaz, che però rischia concretamente di far le valigie e di tornare a Madrid per vestire la maglia del Real.

Ecco che un centrocampista che sia capace di giocare sia come mediano che come trequartista può davvero fare comodo. Due i profili da attenzionare. Due calciatori con caratteristiche diverse ma che possono far bene a Milano.

Doppia pista

Il primo è Daichi Kamada. Il giapponese che il prossimo 5 agosto compirà 27 anni, sta vivendo una stagione positiva con la maglia dell’Eintracht Francoforte e ieri – nonostante la partita complicata dei tedeschi – è stato uno dei pochi a salvarsi. In 30 match disputati ha segnato 13 gol e realizzato 5 assist.

L’altra idea porta in Francia e più precisamente a Lione. Stiamo parlando di Housssem Aouar. Il classe 1998 ha sicuramente più qualità del collega giapponese ma sta vivendo una stagione complicata, condizionata da diversi infortuni. Sono 10 i match disputati, con un solo gol e un solo assist.

Aouar piace soprattutto al Betis ma la Champions League potrebbe fare la differenza. Per Kamada, invece, bisogna fare i conti con la concorrenza inglese.