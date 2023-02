Calciomercato Milan, 10 partenze e risparmio da oltre 15 milioni

Il Milan potrebbe dire addio a ben otto giocatori a fine stagione: per il bilancio ci sarebbe un buon risparmio in termini di stipendi.

I prossimi saranno mesi molto importanti per capire quali calciatori faranno ancora parte del progetto Milan e quali, invece, saranno destinati a partire. Ci sono più nomi che rischiano il taglio al termine della stagione.

Come ha ricordato in alcune occasioni Paolo Maldini, tutti sono costantemente in discussione, compresi i dirigenti. I giocatori sono chiamati a dare del loro meglio per conseguire l’obiettivo stagionale di qualificarsi in Champions League, poi si vedrà cosa succederà nel calciomercato estivo.

Certamente la squadra rossonera ha bisogno di rinforzarsi e ci sono più elementi che sono destinati a partire. Oggi il gruppo è numericamente completo nei vari ruoli, però a livello qualitativo deve essere migliorata e quindi qualcuno se ne andrà per fare spazio a nuovi innesti.

Calciomercato Milan, chi può andarsene a fine stagione: i prestiti

Oggi La Gazzetta dello Sport cita otto giocatori che potrebbero dire addio al Milan tra qualche mese. Uno che partirà sicuramente è Tiemoué Bakayoko, che farà momentaneo rientro al Chelsea dopo il prestito biennale in Italia. La sua seconda esperienza in maglia rossonera è stata anonima e non si capisce perché si sia intestardito a rimanere a Milano la scorsa estate e anche a gennaio, pur sapendo di essere completamente fuori dai piani di Stefano Pioli. Previsto un risparmio di 2,5 milioni di euro netti, ovvero il suo stipendio.

Un altro che oggi sembra avere un piede fuori Milanello è Sergiño Dest, arrivato dal Barcellona in prestito con diritto di riscatto e finora non molto convincente. Per comprare il suo cartellino è stato pattuito un prezzo di 20 milioni e adesso appare impensabile che il club rossonero faccia tale investimento. Inoltre, va considerato l’elevato ingaggio (3,8 milioni netti) dell’ex Ajax.

A rischio anche il riscatto di Aster Vranckx, che costa 12 milioni e che finora ha giocato solo 70 minuti. Il belga di proprietà del Wolfsburg percepisce uno stipendio da 1,5 milioni netti. I tifosi lo vorrebbero vedere più in campo, però Pioli gli preferisce altri centrocampisti. A proposito di prestiti, La Gazzetta dello Sport non lo ha inserito nella lista dei probabili partenti, però noi ci mettiamo anche Brahim Diaz. Nonostante sia trapelata la volontà del Milan di provare a comprarlo, non sarà facile trovare un accordo con il Real Madrid. In caso di addio, il risparmio dovrebbe essere di circa 1 milione.

Ballo-Touré, Rebic e Adli verso la partenza

Il Diavolo comprerà un nuovo vice di Theo Hernandez, quindi Fodé Ballo-Touré è destinato a lasciare Milanello. L’ex Monaco può avere mercato in Francia e anche in Turchia, da dove erano già arrivate alcune offerte nei mesi scorsi. Il senegalese guadagna circa 1 milione netto all’anno.

Altra cessione definitiva dovrebbe essere quella di Ante Rebic, molto deludente in questa stagione. Il croato era partito bene con la doppietta all’Udinese, poi si è perso tra prestazioni negative e infortuni. Costa 3,5 milioni netti a stagione. Può avere richieste dalla Bundesliga, dove si era distinto con l’Eintracht Francoforte prima del trasferimento a Milano.

A salutare il Milan, anche se forse solo in prestito, potrebbe essere pure Yacine Adli. L’ex talento del Bordeaux è costato circa 10 milioni, bonus compresi, e ha avuto pochissimo spazio con Pioli. Percepisce 0,8 milioni annui e non dovrebbe essere un problema trovargli una sistemazione. Incredibile che a gennaio sia stato tenuto, nonostante il mister non lo veda funzionale al progetto. Sarebbe stata più una cessione a titolo temporaneo.

Ibrahimovic, rinnovo o ritiro?

Zlatan Ibrahimovic ha un contratto che scade a fine giugno e l’ipotesi ritiro non è da escludere. Lui in questi mesi farà di tutto per dare un contributo alla squadra, ma tutto dipenderà dalle risposte del suo fisico dopo l’ultimo serio infortunio. In caso di addio, il Milan risparmierebbe 1 milione netto.

Tra coloro che hanno un contratto in scadenza a fine stagione anche Ciprian Tatarusanu e Antonio Mirante. La partenza del portiere rumeno (1,2 milioni di ingaggio) viene data per scontata, con Marco Sportiello che dovrebbe arrivare a parametro zero dall’Atalanta per sostituirlo. Per quanto riguarda il campano (0,7 milioni annui), da capire se rimarrà come terzo oppure se partirà.

E a proposito di portieri, a gennaio è arrivato il 24enne colombiano Devis Vasquez. Dobbiamo inserire anche lui nella lista di chi potrebbe lasciare Milanello. Il suo stipendio dovrebbe essere di circa 250 mila euro a stagione.