Milan, il giornalista svela: “Maldini ha provato a prendere Otavio”

Spunta un retroscena interessante di mercato relativo alla scorsa estate, ma non è da escludere che i contatti possano tornare di moda.

Il Milan, a prescindere dagli acquisti portati a termine lo scorso anno, ha trattato e contattato sicuramente un buon numero di calciatori di livello internazionale.

Prima di chiudere per De Ketelaere o per altri elementi poi ingaggiati, il club rossonero ha portato avanti diversi discorsi, magari il più dei quali conclusi con un nulla di fatto.

In tal senso si legge il retroscena svelato da Bruno Fernandes, giornalista portoghese che scrive per il quotidiano Record e si occupa molto anche di calciomercato. Intervistato da TVPlay sul canale Twitch, il cronista ha svelato di passati dialoghi molto intensi tra Milan e Porto per un calciatore in particolare. Ovvero l’esterno d’attacco Otavio.

Il Milan ha trattato Otavio: la verità sul dialogo con il Porto

Oggi il Porto sarà a Milano per sfidare l’Inter in Champions League. Ma il retroscena svelato da Bruno Fernandes riguarda la trattativa recente con il Milan, purtroppo non finalizzatasi.

“Il Porto è pericoloso con i suoi uomini di maggior talento. Ovvero Taremi, Otavio e lo stesso Evanilson, che per me è uno degli attaccanti più forti in Portogallo. Il Milan ha tentato di prendere Otavio, ma non sono arrivati alla cifra richiesta dal Porto. Non sono andati vicini a chiudere la porta, ma i due club hanno discusso per il calciatore“.

Dunque rivelato come il Milan abbia cercato di accaparrarsi l’esterno portoghese, classe ’95 e facente parte della Nazionale maggiore lusitana. Un rinforzo che avrebbe dato una mano al 4-2-3-1 di mister Pioli e chissà che non possa diventare concreto l’anno a venire.

Milan, occhi su un altro gioiello del Porto

Bruno Fernandes nella chiacchierata a TVPlay ha però rivelato anche un altro interessamento in casa Milan. I rossoneri sono tra i club affascinati dall’attaccante titolare del Porto.

Ovvero l’iraniano Mehdi Taremi, stella del calcio asiatico e da qualche anno centravanti di grande spessore internazionale. “Questo è l’ultimo anno di Taremi con il Porto, lui ha molto mercato in Premier. Tra le squadre in Serie A ci sono il Milan e la Roma a essere interessate. Tuttavia, credo che in questo momento storico la Premier abbia più appeal del campionato portoghese e del campionato italiano. Dunque, secondo il mio parere, la sua prossima destinazione potrebbe essere in Inghilterra“.

Non sarà semplice per il Milan avvicinarsi a Taremi che appare dunque più destinato alla Premier. Chissà però che da oggi alla prossima estate alcune cose non possano cambiare.